Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Η αρχή του τέλους στον γάμο τους - Τότε, εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα

Ο χωρισμός της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ είναι γεγονός

Άδοξο τέλος είχε η επανασύνδεση της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ, αφού μετά από δύο χρόνια έγγαμου βίου και τρία κοινής πορείας, πήραν την απόφαση να συνεχίσουν τις ζωές τους χωριστά. Το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι, που δε δίσταζε να εκφράζει δημόσια την αγάπη του, δεν μπόρεσε να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργήθηκε στη σχέση του και έτσι οδηγήθηκε στον χωρισμό.

Από την περασμένη άνοιξη σχεδόν καθημερινά κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο τους. Και μπορεί στην αρχή κανείς να μην πίστεψε ότι αυτός ο έρωτας δοκιμάζεται, όμως η απόφαση του Μπεν Άφλεκ να εγκαταλείψει την έπαυλη όπου αγόρασαν μετά τον γάμο τους και να μετακομίσει σε άλλο σπίτι, πυροδότησε τις φήμες. Τελικά, το ρητό που αναφέρει πως δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, επιβεβαιώθηκε γι’ ακόμα μια φορά.

Όπως αναφέρει η «Mirror», τα προβλήματα στη σχέση της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά ούτε υπήρχαν μικρό χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία αποτέλεσε την αρχή του τέλους. «Οι νεόνυμφοι ξεκίνησαν δύσκολα, αφού η 52χρονη έμεινε δυσαρεστημένη από τη δημοσιότητα γύρω από το γάμο τους το 2022», σημειώνει χαρακτηριστικά. Μπορεί τότε να μιλούσαν για απλές διαφωνίες, όμως αυτές αποτέλεσαν βάση για την οριστική ρήξη στη σχέση τους.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αντιμετώπιζαν προβλήματα επικοινωνίας. Οι διαφορετικές απόψεις τους και η δυσκολία να συμφωνήσουν σε μια μέση λύση ήταν το «αγκάθι» στη σχέση τους. Σύμφωνα με το «Page Six», στην κανονική ζωή τους, μακριά από κάμερες και φωτογράφους, μιλούσαν ελάχιστα, αποφεύγοντας ο ένας τον άλλον. Μπορεί η απόφαση να παντρευτούν να πάρθηκε σε ένα κλίμα χαράς, όμως - απ’ ότι φάνηκε - το φινάλε δεν άργησε να έρθει.

