Φεστιβάλ Βενετίας: Η Νικόλ Κίντμαν έμαθε πως πέθανε η μητέρα της λίγο πριν την απονομή του βραβείου της

«Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη. Αυτή με διαμόρφωσε, αυτή με καθοδήγησε και αυτή με έπλασε. Η σύγκρουση της ζωής και της τέχνης είναι σπαρακτική και η καρδιά μου είναι ραγισμένη».

Η Νικόλ Κίντμαν αν και βρισκόταν στο Φεστιβάλ της Βενετίας, αποχώρησε πριν παραλάβει το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Babygirl».

Τα δυσάρεστα νέα έφτασαν λίγο πριν την απονομή και αφορούσαν στην πολυαγαπημένη της μητέρα, η οποία μόλις είχε φύγει από τη ζωή.

Λογικό και επόμενο η ηθοποιός να αποχωρήσει γρήγορα με απώτερο στόχο και σκοπό να βρεθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα κοντά στην οικογένειά της, προσπαθώντας να διαχειριστεί την απώλειά της αυτή.

Στη δήλωση -την οποία η σκηνοθέτις της ταινίας, Χαλίνα Ρέιν, διάβασε εκ μέρους της Νικόλ Κίντμαν- η ηθοποιός έγραψε πως είχε ταξιδέψει αεροπορικώς στη Βενετία, αλλά λίγο μετά έμαθε πώς η μητέρα της, Τζανέλ Κίντμαν μόλις είχε πεθάνει.

«Είμαι σοκαρισμένη και πρέπει να πάω στην οικογένειά μου, αλλά αυτό το βραβείο είναι για εκείνη. Αυτή με διαμόρφωσε, αυτή με καθοδήγησε και αυτή με έπλασε. Είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων που μπορώ να πω το όνομά της σε όλους εσάς μέσω της Χαλίνα. Η σύγκρουση της ζωής και της τέχνης είναι σπαρακτική και η καρδιά μου είναι ραγισμένη».

'Babygirl' director Halina Reijn announces that #Venezia81 best actress winner Nicole Kidman left Venice today as her mother Janelle Ann Kidman has just died.



Reijn reads a message on behalf of Kidman, saying "my heart is broken". pic.twitter.com/Vh5cwS86qw