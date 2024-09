Η Τέιλορ Σουίφτ στηρίζει την Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά: «Θα πληρώσει το τίμημα»

Η τραγουδίστρια υποστήριξε με θέρμη την Κάμαλα Χάρις μετά το debate και ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε πως θα ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Η pop star μοιράστηκε με τους 284 εκατομμύρια ακολούθους της στο IG πως η Κάμαλα Χάρις αγωνίζεται για τα δικαιώματα που και η ίδια θεωρεί σημαντικά, τα οποία χρειάζονται έναν μαχητή για να τα υπερασπιστεί και να τους δώσει φως.

Ωστόσο, η ατάκα που προκάλεσε αίσθηση και συζητήθηκε από όλο τον πλανήτη το τελευταίο εικοσιτετράωρο ήταν η επιλογή της να υπογράψει ως «άτεκνη γατομάνα», απαντώντας εμμέσως στον αντιπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς. Να θυμίσουμε πως ο ίδιος είχε επιτεθεί πριν από μερικούς μήνες στην Κάμαλα Χάρις, επειδή δεν έχει παιδιά.

Ακόμα, η Τέιλορ Σουίφτ παρακίνησε τον κόσμο να κάνει έρευνα και μετά να αποφασίσει ποιον θα ψηφίσει για πρόεδρο της Αμερικής.

Αυτή η ανάρτηση της Τείλορ Σουίφτ έμελλε να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες. Και προφανώς έφτασε στα αυτιά του Ντόναλντ Τραμπ, που προφανώς δεν έμεινε σιωπηλός. Ο υποψήφιος πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά στο «Fox News», παίρνοντας θέση σχετικά με όσα είπε η τραγουδίστρια στους fans της.

Donald Trump says Taylor Swift will “probably pay a price” for endorsing Kamala Harris:



“I was not a Taylor Swift fan. It was only a matter of time. You couldn’t possibly endorse Biden. But she’s a very liberal person. She seems to always endorse a Democrat and she’ll probably… pic.twitter.com/TckuAJjB2j