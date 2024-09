Κέιτι Πέρι: Το παθιασμένο φιλί στον Ορλάντο Μπλουμ, μετά τα τρυφερά λόγια του στην απονομή του βραβείου της

Αυτό το ζευγάρι τείνει να γίνει ένα από τα αγαπημένα μας στο Χόλιγουντ

Η Κέιτι Πέρι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τα MTV Video Music Awards 2024 και προφανώς δεν θα γινόταν να μην βραβευτεί. Η επιτυχημένη καλλιτέχνιδα τιμήθηκε γι’ ακόμα μια φορά για τη δουλειά και τη μουσική της, με τον Ορλάντο Μπλουμ να είναι ο άνθρωπος που της απένειμε φόρο τιμής, δίνοντάς της το βραβείο της.

Ο Ορλάντο Μπλουμ ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε με εγκάρδια λόγια για τη γυναίκα που του άλλαξε τη ζωή και έφερε στον κόσμο την κόρη του. Μπορεί για το κοινό να αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο για εκείνον είναι η σύντροφος της ζωής του και η μητέρα της κόρης του.

«Την αγαπήσατε ως Κέιτ Πέρι. Την ερωτεύτηκα ως Κάθριν Χάντσον. Τη γνωρίζετε ως μια παγκόσμια superstar που φέρνει αγάπη, φως και τη μοναδική αίσθηση του χιούμορ σε κάθε τραγούδι που γράφει και σε κάθε βίντεο που δημιουργεί. Εγώ την ξέρω κι ως μητέρα κι ως σύντροφο, που φέρνει την ίδια χαρά και αγάπη στην οικογένειά μας», ήταν τα πρώτα λόγια του Ορλάντο Μπλουμ, που δεν έκρυψε τη συγκίνησή σου.

Και πρόσθεσε, καλώντας στη UBS αρένα την Κέιτι Πέρι: «Τις στιγμές που το χρειαζόμασταν περισσότερο, η μουσική της έφερε μια αίσθηση χαράς και γέλιου, εμπνέοντας νέες γενιές απ’ όλο τον κόσμο. Αγαπάει με όλη την καρδιά της και αυτό είναι ακαταμάχητο και αντικατοπτρίζεται παντού. Συγχαρητήρια γι’ αυτή την τιμή μωρό μου, είμαι τόσο υπερήφανος για εσένα».

Η τραγουδίστρια έκανε μια θεαματική είσοδο στη σκηνή, κατεβαίνοντας από μια τσουλήθρα και του έδωσε ένα παθιασμένο φιλί, ευχαριστώντας τον για την τρυφερή και γεμάτη αγάπη εξομολόγηση: «Ευχαριστώ τον Ορλάντο που με κράτησε προσγειωμένη, γιόρτασε μαζί μου και πλένει τα πιάτα». Ακόμα, η Κέιτι Πέρι απευθύνθηκε στην 4χρονη κόρη τους, λέγοντας: «Μην μένεις ξύπνια τόσο αργά μωρό μου. Φάε το μπρόκολό σου».

