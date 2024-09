Όμπρεϊ Πλάζα: Το εγκεφαλικό στα 20 της άλλαξε τη ζωή - «Ξέχασα να μιλάω, ήταν φρικιαστικό»

Η ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία μόλις 20 ετών και για μερικά λεπτά έμεινε εντελώς παράλυτη

Η Όμπρεϊ Πλάζα είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός, που μετράει πολλές κινηματογραφικές συμμετοχές στην καριέρα της. Δύο από αυτές, στο «The White Lotus» που κυκλοφόρησε το 2021 και στο Megalopolis που βγήκε το 2024. Σήμερα είναι 40 ετών και χαμογελά κοιτώντας την πορεία της. Ωστόσο, πριν από ακριβώς 20 χρόνια βίωσε τη δυσκολότερη περίοδο της ζωής της.

Η φοιτήτρια τότε Όμπρεϊ Πλάζα είχε ξεκινήσει την ημέρα της παίρνοντας το τρένο για την Αστόρια, προκειμένου να γευματίσει μαζί με τους φίλους της. Μόλις έφτασε στο σπίτι τους ήρθε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής της. Από τη μια στιγμή στην άλλη, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, έπεσε στο πάτωμα και ο χρόνος «πάγωσε». Για μερικά λεπτά έμεινε παράλυτη, δεν είχε τις αισθήσεις της και δεν μπορούσε να μιλήσει.

«Συνέβη στη μέση της πρότασης. Πήρα το τρένο για την Αστόρια για να πάω να γευματίσω με τους φίλους μου και μπήκα στο διαμέρισμά τους, δεν είχα βγάλει καν το μπουφάν μου», περιέγραψε η Όμπρεϊ Πλάζα καλεσμένη στο «Howard Stern Show». Τότε, βίωσε μία από τις χειρότερες περιπέτειες της ζωής της.

