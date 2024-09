Ο Diddy συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Ο Diddy βρίσκεται στα χέρια των αρχών από τη Δευτέρα (16/09)

Τους τελευταίους μήνες δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες κατά του Diddy που αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές, σεξουαλικά εγκλήματα και trafficking. Πρώην συνεργάτες, γυναίκες που έβγαιναν μαζί του, άνθρωποι από το περιβάλλον του και σύντροφοι από το παρελθόν ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που έχουν μιλήσει δημόσια για την παραβατική συμπεριφορά του.

Όλους αυτούς τους μήνες, η αστυνομία φαίνεται πως έκανε τη δική της έρευνα, προκειμένου να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να καταλήξει σε ένα πόρισμα, μετά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες εις βάρος του. Πριν από μερικές εβδομάδες, οι αρχές είχαν εισβάλει στο σπίτι του για έλεγχο, αιφνιδιάζοντάς τον.

Sean “Diddy” Combs has been arrested in New York City. The music mogul was taken into custody following a grand jury’s indictment: https://t.co/SNV5MUtoGC pic.twitter.com/QmkXtzKjTa