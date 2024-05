Diddy: 3 γυναίκες που τον κατήγγειλαν, μιλούν για τον βιασμό και την κακοποίηση τους - «Είναι άρρωστος»

«Ο Diddy έχει αφήσει πίσω του τόσα θύματα λόγω της ατιμώρητης αηδιαστικής συμπεριφοράς του εδώ και χρόνια»

Για πρώτη φορά, τρεις γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Diddy για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση, μοιράζονται δημόσια τις ιστορίες τους, περιγράφοντας τις τραγικές στιγμές που ισχυρίζονται ότι έζησαν από τον τράπερ. Μπορεί ως σήμερα να γνωρίζαμε ότι έχουν γίνει επίσημες καταγγελίες στην αστυνομία κατά του Diddy, όμως τώρα οι γυναίκες μιλούν για τις τραυματικές εμπειρίες τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Rolling Stone», το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 και τα άλλα δύο στις αρχές του 2000. Η πρώτη γυναίκα, Τζόι Ντίκερσον-Νιλ, καταγγέλλει τον Diddy ότι τη νάρκωσε και τη βίασε μετά από συνάντησή τους για φαγητό το 1991.

«Δεν πρόκειται για χρήματα. Έχει να κάνει με το να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος θα δει ότι αυτός ο άνθρωπος που έφτασε στο επίπεδο του “ειδώλου” είναι στην πραγματικότητα άρρωστος και έχει αφήσει τόσα πολλά θύματα λόγω της ατιμώρητης αηδιαστικής συμπεριφοράς του εδώ και χρόνια», είπε αρχικά και αποκάλυψε για τον βιασμό της: «Με νάρκωσε, μου επιτέθηκε σεξουαλικά και με βίασε. Υπήρξα θύμα πορνογραφικού υλικού που έφτιαξε και διακινούσε ο Diddy μετά την επαφή».

