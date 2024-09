Η Νικόλ Κίντμαν μιλάει για το bullying που βίωσε στην εφηβεία της: "Ήθελα να είμαι 1,58 με καμπύλες"

Η Νικόλ Κίντμαν σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για το bullying που δέχτηκε στην εφηβεία της

Η Νικόλ Κίντμαν αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του Χόλιγουντ. Σήμερα, διανύει την έκτη δεκαετία της ζωής της και αν ρίξει μια γρήγορη ματιά πίσω της, θα νιώσει υπερηφάνεια και ικανοποίηση για την καριέρα που έχει χτίσει. Μπορεί οι ημέρες της να μην ήταν πάντα φωτεινές, ωστόσο στο τέλος έβρισκε τον τρόπο να επιτύχει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «In Vogue:The 90s», η Νικόλ Κίντμαν γύρισε τον χρόνο πίσω στην εφηβεία της και μίλησε για το bullying που δεχόταν από τους συμμαθητές της. Ο λόγος; Η εμφάνισή της. Η δημοφιλής ηθοποιός είχε γρήγορη ανάπτυξη και έτσι πριν ακόμα ξεκινήσει το Λύκειο είχε φτάσει σχεδόν στο 1,80.

