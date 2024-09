H Λάνα Ντελ Ρέι παντρεύτηκε τον αγαπημένο της - και ξεναγό σε βάλτους με αλιγάτορες - Τζέρεμι Ντουφρένς

Η Λάνα Ντελ Ρέι και ο Τζέρεμι Ντουφρένς είναι και επισήμως παντρεμένοι

Μία πολύ όμορφη και ρομαντική στιγμή μακριά από τη βαβούρα της πόλης έζησαν η Λάνα Ντελ Ρέι και ο Τζέρεμι Ντουφρένς την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, επισφραγίζοντας την αγάπη τους σε ένα ειδυλλιακό μέρος. Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί στην εξοχική Λουιζιάνα, έχοντας στο πλευρό του λίγους, αλλά εκλεκτούς καλεσμένους.

Η τραγουδίστρια έφτασε στον χώρο του μυστηρίου συνοδευόμενη από τον πατέρα της, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail. Φορώντας ένα ρομαντικό νυφικό και έχοντας μια κορδέλα στα μαλλιά της, συνάντησε τον αγαπημένο της, λίγο πριν ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης. Ο Τζέρεμι Ντουφρένς, ο οποίος είναι ξεναγός σε βάλτους με αλιγάτορες, επέλεξε για την ημέρα του γάμου του ένα σκούρο κοστούμι συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο και καφέ παπούτσια.

Η τοποθεσία που πραγματοποιήθηκε το μυστήριο καθόλου τυχαία δεν είναι, αφού αυτή η υδάτινη περιοχή έξω από τη Νέα Ορλεάνη αποτελεί το σημείο, όπου ο Τζέρεμι Ντουφρένς κάνει καθημερινά τις ξεναγήσεις του. Μάλιστα, σε μια τέτοια ξενάγηση γνώρισε και την Λάνα Ντελ Ρέι το 2019, όταν η τραγουδίστρια συμμετείχε σε μία από τις αποστολές του. Μπορεί η σχέση τους να αποκαλύφθηκε πριν από περίπου έναν μήνα, ωστόσο μετράει αρκετό καιρό. Φαίνεται πως η γνωριμία έφερε τη φιλία και η φιλία οδήγησε στον έρωτα.

Η τραγουδίστρια έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο τους. Αυτό, ωστόσο, που έχει προκαλέσει αίσθηση στα διεθνή μέσα, είναι το ιδιαίτερο επάγγελμα του συζύγου της, ο οποίος συναναστρέφεται καθημερινά με αλιγάτορες.



