Ο Diddy αρνείται όλες τις κατηγορίες και εστιάζει στη δίκη του: «Είναι συγκεντρωμένος και πολύ δυνατός»

Ο Diddy επιθυμεί να εστιάσει στην υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει με τον δικηγόρο του

Ο Diddy αποτελεί το πρόσωπο των τελευταίων ημερών στα διεθνή μέσα, μετά τη σύλληψη και την κράτησή του μέχρι τη δίκη. Ο μεγιστάνας της ραπ μουσικής κατηγορείται για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, όπως trafficking, βιασμούς, κακοποιήσεις και σύντομα αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Ο Diddy παραμένει υπό κράτηση, ωστόσο πλέον δεν βρίσκεται στη ζώνη φύλαξης, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι δεν διατρέχει κίνδυνος αυτοκτονίας. Ο τραγουδιστής μένει σε κοιτώνα, ενώ πρόσφατα δέχτηκε επίσκεψη από την οικογένειά του. Ο ίδιος έχει εστιάσει στην υπεράσπισή του, όπως αναφέρει ο δικηγόρος του: «Είναι συγκεντρωμένος και πολύ δυνατός. Επικεντρώνεται στην υπεράσπισή του και προετοιμάζεται για τη δίκη του».

Sean ‘Diddy’ Combs no longer on suicide watch while awaiting sex trafficking trial: ‘He’s focused and very strong’ https://t.co/FRZWyyuwGZ pic.twitter.com/rB7vSHxT62

Να θυμίσουμε πως ο Diddy συνελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου κι ενώ ζήτησε από τον δικαστή να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, εκείνος αρνήθηκε, ανακοινώνοντας την κράτησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο καλλιτέχνης υπέστη μεγάλο σοκ, ωστόσο πλέον βρίσκεται σε καλύτερη ψυχική κατάσταση και επικοινωνεί καθημερινά με τους νομικούς εκπροσώπους του.

Ένας από αυτούς, μάλιστα, υποστήριξε πως σε μία από τις κασέτες που ενοχοποιούν τον Diddy, εμφανίζεται ένα πρόσωπο υψηλού κύρους. Ο τραγουδιστής αρνείται όλες τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος, παρά τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του από γυναίκες, πρώην συντρόφους, πρώην συναδέλφους.

Sean ‘Diddy’ Combs accused of sexual assault again by woman who claims he got her pregnant https://t.co/ziiIjjnDx6 pic.twitter.com/W4xZMwKdBb