Λουπίτα Νιόνγκο: “Η βιομηχανία δεν ήταν έτοιμη για εμένα και αυτό ήταν απογοητευτικό”

«Όλα ξεκινούν με το μεγάλο προνόμιο της επιλογής»

Η Λουπίτα Νιόνγκο δεν είχε ποτέ όνειρο να γίνει διάσημη. Η βραβευμένη ηθοποιός στόχευε να πετύχει επαγγελματικά και να μείνει στην ιστορία μέσα από τους ρόλους της. Δεν ήθελε να υπάρχει απλώς για να υπάρχει. Και τα κατάφερε. Έκανε το ντεμπούτο της την ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος», έγινε αποδέκτης εγκωμιαστικών σχολίων και τελικά έλαβε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, βιώνοντας πολύ γρήγορα μία τόσο σημαντική στιγμή για την καριέρα της.

Έχοντας το βάρος αυτού του βραβείου, η Λουπίτα Νιόνγκο συνέχισε να διασχίζει το δικό της μονοπάτι, αψηφώντας όσα της έλεγε ο περίγυρος. Η ηθοποιός μίλησε στο «Vanity Fair» με αφορμή την καινούργια ταινία της «The Wild Robot» και έκανε μια αναδρομή, σχολιάζοντας την πορεία της μέχρι σήμερα. Μπορεί να μην ήταν εύκολη, όμως βασίζεται στις επιλογές της και γι’ αυτό και μόνο είναι υπερήφανη.

Όταν, λοιπόν, ρωτήθηκε γιατί κατάφερε να πετύχει σε αυτόν τον χώρο, έδωσε μια ειλικρινή απάντηση, αποκαλύπτοντας το μυστικό της: «Όλα ξεκινούν με το μεγάλο προνόμιο της επιλογής. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η καριέρα μου, με βραβείο Όσκαρ για τον πρώτο ρόλο μου, μού έδωσε την ευκαιρία να επιλέξω τι θέλω να κάνω. Δεν ήταν εύκολη επιλογή, φοβόμουν».

Μπορεί ο φόβος να τη συνόδευε σε κάθε σκέψη της, όμως δεν επέτρεψε ποτέ να επηρεάσει την απόφασή της. «Όταν ξεκινάς, δεν γνωρίζεις τι θα εμφανιστεί στον δρόμο σου. Αποφάσισα να με εμπιστευτώ και να επιλέξω ό,τι μπορούσα να επιλέξω, λέγοντας όχι σε προτάσεις που δεν θα με πήγαιναν παρακάτω. Επιλέγω τους ρόλους μου με βάση τα ενδιαφέροντά μου. Θέλω αυτό που θα κάνω να με ενδιαφέρει γιατί θα το διαβάζω ξανά και ξανά. Πρέπει να μου αρέσει βαθιά το υλικό και ο ήρωας που θα υποδυθώ», είπε.

