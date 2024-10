Αριάνα Γκράντε: «Τα ταμπλόιντ προσπαθούν να με καταστρέψουν από τότε που ήμουν 19»

«Είμαι 31 ετών, δεν είμαι τέλειος άνθρωπος, αλλά σίγουρα είμαι καλή και είμαι περήφανη για αυτό που γίνομαι»

Τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια ήταν μοιρασμένα κάπου μεταξύ του Nickelodeon και της καριέρας της ως σόλο καλλιτέχνης. Μετά από επτά άλμπουμ, τραγούδια που έχουν γίνει ευρέως γνωστά, όπως το «We Can't Be Friends (Wait for Your Love)», παγκόσμιες περιοδείες και κινηματογραφικές επιτυχίες, μπορούμε να πούμε πως η Αριάνα Γκράντε είναι μία από τις μεγαλύτερες pop star του πλανήτη.

Έχοντας ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο προσκήνιο, έχει συνηθίσει τις απρόβλεπτες ανατροπές της φήμης. Αλλά δεν ήταν πάντα εύκολα τα πράγματα για εκείνη. Τουλάχιστον, αυτό εκμυστηρεύτηκε σε εκτενή συνέντευξή της στο Vanity Fair, μαζί με τη συμπρωταγωνίστρια της στο «Wicked», Σίνθια Εβίρο.

Η Αριάνα Γκράντε δεν μπορούσε πάντα να διαχειριστεί τις αλλαγές που την επηρέαζαν ψυχολογικά. «Ήμουν αυτή η προσιτή, αστεία κοκκινομάλλα στο Nickelodeon και όλοι με συμπαθούσαν. Και στη συνέχεια είχα πάρα πολλές επιτυχίες, και τότε όλοι αποφάσισαν ότι ήμουν η κακιά ντίβα. Και μετά συνέβησαν και άλλα τρομερά πράγματα, και ξαφνικά ήμουν αυτή η ηρωίδα ή το θύμα», τόνισε στο Vanity Fair. Οι περισσότεροι την αγαπήσαμε στις κωμικές σειρές του Nickelodeon «Victorious» και «Sam & Cat». Και τότε, «ήταν σαν όλοι να με υποστήριζαν», είπε η ίδια. Στη συνέχεια, όμως, υπήρξαν καταστάσεις που την έφεραν σε δύσκολη θέση – κυρίως κακές φήμες για εκείνη.

Μία από τις ενοχλητικές καταστάσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα, είναι το relationship status της. Από την πολύκροτη σχέση της με τον ράπερ Μπιγκ Σιν, τον Μακ Μίλερ, μέχρι τον αρραβώνα της με τον Πιτ Ντέιβιντσον, για πάνω από μία δεκαετία η προσωπική ζωή της Γκράντε απασχολεί τα media. Αυτό, εντάθηκε εκ νέου το καλοκαίρι του 2023, όταν αναφέρθηκε ότι η Γκράντε έβγαινε με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ. Η ίδια είχε χωρίσει μήνες πριν κυκλοφορήσουν οι φήμες, αλλά τα ταμπλόιντ μιλούσαν συνεχώς για το γεγονός ότι ο Σλέιτερ είχε σύζυγο και παιδί (χώρισε επίσημα τον Σεπτέμβριο). «Σίγουρα δεν μου γίνεται πιο εύκολο, όταν βλέπω όλη αυτήν την αρνητικότητα που προκύπτει από κακόφημες φυλλάδες», είπε η Γκράντε.

«Έζησα πολλές αλλαγές στη ζωή μου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αυτής της ταινίας (Wicked). Πολλοί άνθρωποι που δούλευαν πάνω στην ταινία, έζησαν επίσης αλλαγές», συνέχισε τονίζοντας πως «το πιο απογοητευτικό κομμάτι ήταν να βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους να πιστεύουν τη χειρότερη εκδοχή» των όσων υποστήριζαν τα μέσα για την ίδια. «Αυτό ήταν σίγουρα σκληρό», είπε.

«Ειλικρινά, χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσω να αντέξω τόσο πολύ και να θεραπεύσω ορισμένα κομμάτια της σχέσης μου με τη φήμη και με αυτό που κάνω εξαιτίας αυτών των ταμπλόιντ που προσπαθούν να με καταστρέψουν από τότε που ήμουν 19 ετών», συνέχισε. «Αλλά ξέρεις κάτι; Είμαι 31 ετών και δεν είμαι τέλειος άνθρωπος, αλλά σίγουρα είμαι καλή και είμαι περήφανη για αυτό που γίνομαι. Δεν θα αφήσω ποτέ τα κακόφημα ταμπλόιντ να καταστρέψουν τη ζωή μου ή την αντίληψή μου για το τι είναι αληθινό και καλό», κατέληξε η Αριάνα Γκράντε.