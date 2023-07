Η Αριάνα Γκράντε ζει τον έρωτα της με τον Ίθαν Σλέιτερ αλλά η πρώην σύζυγός του έχει ξεκινήσει πόλεμο

Η πρώην σύζυγος του Ίθαν Σλέιτερ, η Λίλι Τζέι, αισθάνεται προδομένη και τα βάζει με την Αριάνα Γκράντε

Το Χόλιγουντ, είναι και αυτό μια προεπισκόπηση του τι συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, με μερικές μικρές διαφορές. Σχέσεις, χωρισμοί, αντιπάθειες, ζήλειες, απογοητεύσεις, είναι όλα στο πρόγραμμα. Τελευταία πάντως, έχουμε χάσει κάπως το μέτρημα με τους διάσημους χωρισμούς. Σοφία Βεργκάρα, Μπέλα Χαντίντ, και Αριάνα Γκράντε, ήταν μόνο μερικοί από αυτούς που απασχόλησαν.



Ο χωρισμός της Αριάνα Γκράντε με τον Ντάλντον Γκόμεζ ωστόσο, ήταν εκείνος που κέρδισε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον του κοινού, και όχι άδικα. Το πρώην πλέον διάσημο ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2020, κάνοντας γνωστή τη σχέση τους στο βίντεο κλιπ "Stuck with U". H πρόταση γάμου ήρθε τον Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου, και ο γάμος τον Μάιο του 2021 με λιγότερα από 20 άτομα, καλεσμένους.



Όλα αυτά όμως αποτελούν παρελθόν. Οι δυο τους έχουν χωρίσει και συνεχίζουν τη ζωή τους. Η Γκράντε μάλιστα, συνεχίζει τη ζωή της με τον νέο συμπρωταγωνιστή της και ηθοποιό, Ίθαν Σλέιτερ. Γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στην πρώην σύζυγο του ηθοποιού.

Ethan Slater’s estranged wife Lilly Jay breaks her silence in new statement to Page Six, blasting Ariana Grande: “[Ariana’s] the story really. Not a girl’s girl. My family is just collateral damage.” pic.twitter.com/hawBn45j7H



Οι δυο τους συμμετέχουν στην ταινία "Wicked", με την Αριάνα να ενσαρκώνει την Glinda και τον Σλέιτερ να μπαίνει στον ρόλο του Bog. Στα γυρίσματα ξεκίνησαν όλα, και σύμφωνα με τα ξένα μέσα, οι δυο τους είχαν πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή, ωστόσο περίμεναν να ανακοινώσουν τον χωρισμό τους, πριν προχωρήσουν.



Οι εξελίξεις αυτές, δεν είναι ευχάριστες για όλους. Μπορεί η Γκράντε να ερωτεύεται ξανά μετά το διαζύγιο της, ωστόσο η Λίλι Τζέι, πρώην σύζυγός του Σλέιτερ «αισθάνεται προδομένη που ο ηθοποιός βγαίνει με την Γκράντε και που εγκατέλειψε την οικογένειά τους». Υποστηρίζεται ότι ο ηθοποιός ενημέρωσε τη σύζυγό του για τη νέα του σχέση μόνο λίγο πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση με αποτέλεσμα εκείνη να ξαφνιάστηκε εντελώς, καθώς τον Αύγουστο του 2022 υποδέχθηκαν το γιο τους.

Ethan Slater's estranged wife Lilly Jay feels he ‘abandoned his family’ and ‘feels betrayed’ following the news that he's dating Ariana Grande, TMZ reports.



TMZ also reports that Ariana “used to hang out with both Ethan and Lilly” while they were still a married couple. pic.twitter.com/iJ2y6Rr1vG