Μπέλα Χαντίντ και Μαρκ Κάλμαν: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους - Η μάχη του μοντέλου με τη νόσο του Lyme

Οι απανωτοί χωρισμοί στο Χόλιγουντ συνεχίζονται - Μετά την Βεργκάρα, και την Γκράντε, σειρά παίρνει η Μπέλα Χαντίντ

Μετά τη σύλληψη της αδερφή της σε αεροδρόμιο της Καραϊβικής για κατοχή μαριχουάνας, στο προσκήνιο έρχεται η Μπέλα Χαντίντ, με αφορμή τον χωρισμό της από τον Μαρκ Κάλμαν.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της PageSix, το διάσημο ζευγάρι χώρισε ύστερα από 2 χρόνια σχέσης, καθώς τα προβλήματα ανάμεσα τους ήταν αξεπέραστα. Συγκεκριμένα, κοντινές πηγές του ζευγαριού αναφέρουν πως Μπέλα και Μαρκ έχουν χωρίσει σε φιλικό κλίμα, καθώς η μάχη του μοντέλου με τη νόσο του Lyme δεν άφηνε περιθώρια ελεύθερου χρόνου και καλοπέρασης, με την ίδια να επικεντρώνεται στην υγεία της.

Bella Hadid and boyfriend Marc Kalman break up as she goes on ‘medical leave’ https://t.co/z2knVVjvH8 pic.twitter.com/v7UU1Wc6ll