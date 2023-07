Τζίτζι Χαντίντ: Συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Καραϊβικής για κατοχή μαριχουάνας

Το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε στο δικαστήριο, δήλωσε ένοχη και της επιβλήθηκε πρόστιμο

Πριν από λίγες ημέρες, η Τζίτζι Χαντίντ ταξίδεψε με παρέα μέχρι τα νησιά Κέιμαν, προκειμένου να περάσει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές στις ακτές της Καραϊβικής. Τελικά όμως κατέληξε με χειροπέδες, καθώς οι αρχές των νησιών προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών της και βρήκαν μικρή ποσότητα κάνναβης, όπως επίσης και συσκευές για το κάπνισμα της.

Gigi Hadid was arrested and charged for possession of marijuana and drug paraphernalia after she flew to the Cayman Islands, TMZ reports. pic.twitter.com/yJDCjSrj8z