Η Τζένι Γκαρθ μιλά για τις δύο αποβολές της: "Ένιωθα ντροπή που δεν μπορούσα να κρατήσω ένα παιδί από τον άνδρα που αγαπούσα"

Η πρώτη εγκυμοσύνη τερματίστηκε ενώ ήταν τεσσάρων μηνών και η δεύτερη στον ενάμιση μήνα

Η Τζένι Γκαρθ μόλις πρόσφατα αποκάλυψε ότι είχε δύο διαδοχικές αποβολές λίγο μετά το γάμο της με τον επίσης ηθοποιό, Ντέιβ Άμπραμς.

Η ηθοποιός που ανέβηκε γρήγορα στον αφρό της δημοσιότητας εξαιτίας του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην all time classic αγαπημένη σειρά, «Beverly Hills, 90210» και ο συνάδελφός της, παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2015.

Jennie Garth and husband Dave Abrams talked about the painful experience of having two miscarriages back to back on her podcast Tuesday. https://t.co/fAWfvsIJut