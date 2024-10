Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: “Ο Μάικλ Τζάκσον μου είχε πει ότι ήταν ακόμα παρθένος”

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ μιλάει στα απομνημονεύματά της για τη σχέση της με τον Μάικλ Τζάκσον

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία μόλις 53 ετών, μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη. Λίγες ημέρες πριν, είχε εμφανιστεί στις Χρυσές Σφαίρες και τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ερχόταν. Δέκα μήνες μετά τον θάνατό της, η κόρη της, Ράιλι Κιου, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματα της μητέρας της, όπως εκείνη είχε εξομολογηθεί στιγμές της στις κασέτες που άφησε πίσω της.

Η κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ αναφέρεται - μεταξύ άλλων - στις σελίδες του βιβλίου της, «From Here to the Great Unknown», στον Μάικλ Τζάκσον, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένοι πίσω στα 90’s. Από το 1994 μέχρι το 1996 το ζευγάρι ήταν παντρεμένο, ωστόσο αυτός ο έρωτας δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Τότε, εκείνη ήταν 26 και εκείνος 35. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει καιρό πριν, αφού η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ τον παντρεύτηκε μόλις 20 ημέρες μετά το διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγο και πατέρα των παιδιών της.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ μιλάει για τον γάμο της με τον Μάικλ Τζάκσον

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ εξομολογήθηκε όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο Μάικλ Τζάκσον για την προσωπική ζωή του και τη σεξουαλικότητά του. «Μου είχε πει ότι ήταν ακόμα παρθένος. Πιστεύω ότι είχε φιλήσει τον Τέιτουμ Ο'Νιλ κι είχε κάτι με την Μπρουκ Σιλντς, το οποίο δεν ήταν σαρκικό, είχαν δώσει μόνο ένα φιλί. Είπε, επίσης, ότι η Μαντόνα είχε προσπαθεί να συνδεθεί μαζί του μια φορά ερωτικά, αλλά δεν συνέβη τίποτα», ανέφερε.

Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν εκείνος που έκανε την πρώτη κίνηση να τη φιλήσει, γεγονός που την εντυπωσίασε, αφού πίστευε ότι δεν θα γινόταν τίποτα ανάμεσά τους μέχρι τον γάμο. «Ήμουν τρομοκρατημένη, γιατί δεν ήθελα να κάνω κάποια λάθος κίνηση. Όταν αποφάσισε να με φιλήσει για πρώτη φορά, το έκανε εκείνος. Υποκινούσε τα πάντα. Όταν ξεκίνησαν να συμβαίνουν παραπάνω πράγματα, σοκαρίστηκα. Είχα σκεφτεί ότι δεν θα κάναμε τίποτα μέχρι να παντρευτούμε, αλλά μου είπε "δεν θέλω να περιμένω"», περιέγραψε.

Σκεπτόμενη τη σχέση της με τον σπουδαίο καλλιτέχνη, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ σχολίασε για εκείνη την περίοδο της ζωής της: «Ήμουν πραγματικά τόσο χαρούμενη. Ποτέ ξανά δεν ήμουν τόσο χαρούμενη».