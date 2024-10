Η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρώτη συνέντευξη μετά τον χωρισμό: "Είμαι πραγματικά καλά και μόνη μου, δεν ψάχνω κανέναν"

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλάει πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ

«Νέα εποχή» για τη Τζένιφερ Λόπεζ, αφού μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, έχει εστιάσει και πάλι στην προσωπική ευτυχία της. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι, που επανασυνδέθηκε μετά από δύο δεκαετίες και έμεινε παντρεμένο για δύο χρόνια, δεν κατάφερε να θέσει σε προτεραιότητα την αγάπη του και πήρε την απόφαση να χωρίσει.

Η είδηση του διαζυγίου εξέπληξε τα διεθνή μέσα, αφού όλοι μιλούσαν για έναν θυελλώδη έρωτα και μια μεγάλη αγάπη. Όπως υποστήριξε η Τζένιφερ Λόπεζ στην κατάθεση των εγγράφων για το διαζύγιο τον περασμένο Αύγουστο, ο χωρισμός συνέβη στα τέλη Απριλίου, ωστόσο ακολούθησε μια περίοδος σιωπής και για τους δύο. Η τραγουδίστρια πριν γυρίσει οριστικά σελίδα στη ζωή της μίλησε για αυτή τη μεγάλη αλλαγή, χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες.

Jennifer Lopez says she’s ‘excited’ to be single amid Ben Affleck divorce: ‘I’m not looking for anybody’ https://t.co/qg1TiM5glc pic.twitter.com/GeUDWJvdgA