Πώς είναι να είσαι παντρεμένος με την Τζένιφερ Λόπεζ; Ο πρώτος σύζυγός της αποκαλύπτει τα πάντα

Ο Ojani Noa την παντρεύτηκε το 1997 και είναι ο μόνος από τους τέσσερις συζύγους της που την γνώρισε και την ερωτεύτηκε πριν γίνει μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον πλανήτη

Αν θες απάντηση σε αυτό το καυτό ερώτημα που αφορά στην Τζένιφερ Λόπεζ, σου την έχουμε σε αυτό το άρθρο.

Και μάλιστα από τον πιο expert, τον πρώτο της σύζυγο, Ojani Noa, ο οποίος μίλησε στην daily mail για τον έγγαμο βίο τους, αποκαλύπτοντας πολλές λεπτομέρειες.

Αυτές μάλιστα έχουν ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, αφού αυτός ήταν ο μόνος από τους τέσσερις συζύγους της που την γνώρισε, την ερωτεύτηκε και την παντρεύτηκε το μακρινό 1997, πριν γίνει η αγαπημένη των φωτογράφων και του πλανήτη.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας, «Blood and Wine» και σύντομα έγιναν ζευγάρι. Παντρεύτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου1997, αλλά ύστερα από περίπου έναν χρόνο και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1998, πήραν διαζύγιο.

«Ήμουν ο πρώτος, ο πρωτοπόρος. Ήμουν εκεί στην αρχή της καριέρας της και την υποστήριζα, αντιμετωπίζοντας τα άγχη και τις ανασφάλειές της. Ήμουν πολύ καλός σύζυγος γιατί πιστεύω στο γάμο. Όταν χωρίσαμε, μου ράγισε η καρδιά. Αισθάνομαι ότι όταν πήρε αυτό που ήθελε, δεν με χρειαζόταν πλέον», δήλωσε.

