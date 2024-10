Η Καμάλα Χάρις ποζάρει ξανά για τη Vogue - Οι διαφορές με το πρώτο εξώφυλλο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις

Τρία χρόνια μετά, ήρεμη, καθιστή και χαμογελαστή, ποζάρει στον φακό της διάσημης, Άννι Λίμποβιτς

Η Καμάλα Χάρις, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της εποχής μας -και δικαίως- βρίσκεται στο εξώφυλλο του περιοδικού, Vogue.

Η ίδια πόζαρε στο φακό της διάσημης φωτογράφου, Άννι Λίμποβιτς, καθισμένη και χαμογελαστή, φορώντας ένα κοστούμι στην απόχρωση της μόκας, με δαμασκηνί σατέν, ντραπέ μπλούζα και διακριτικά κοσμήματα.

Η ύπαρξή της στο εξώφυλλο δεν μας έκανε καμία πραγματικά εντύπωση, αφού η αρχισυντάκτρια του διάσημου περιοδικού μόδας, Αννα Γουίντουρ, δεν έχει κρύψει στιγμή τη στήριξή της στην υποψήφια.

Όσον αφορά στο μακροσκελές άρθρο του περιοδικού, που συνοδεύει τη φωτογράφησή της, χαρακτηρίζεται ως «υποψήφια της εποχής μας».

Η Καμάλα Χάρις, στη συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η κατάσταση σε τέσσερις μήνες», ενώ λίγο μετά διαβεβαίωσε ότι από την είσοδό της στον προεκλογικό αγώνα τον Ιούλιο στήριζε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων.

«Μια διοίκηση Χάρις, μιλώντας για εμένα στο τρίτο πρόσωπο, κάτι για το οποίο δεν νιώθω πολύ άνετα, θα επιχειρήσει να διατυπώσει αυτές τις διαστάσεις και να παράγει έναν λόγο που θα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα και τις λεπτές διαφορές σχετικά με το τι συμβαίνει στην περιοχή», πρόσθεσε.

Αυτή μάλιστα η τωρινή φωτογραφία της, πραγματικά δεν θυμίζει σε τίποτα το πρώτο εξώφυλλό της στη Vogue.

Η τότε νεοεκλεγείσα αντιπρόεδρος είχε ποζάρει όρθια, εμφανώς αμήχανη, φορώντας έαν σκούρο σακάκι, μαύρο εφαρμοστό τζιν και χαμηλά sneakers, Converse.

Αυτό μάλιστα το εξώφυλλό της είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και σχόλια, με πολλά ΜΜΕ να επισημαίνουν ότι έδειχνε έλλειψη σεβασμού απέναντι στο πρώτο μαύρο και ασιατικής καταγωγής άτομο που εξελέγη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ομάδα της είχε αιφνιδιαστεί, καθώς πίστευαν ότι θα χρησιμοποιούσαν ένα άλλο ενσταντανέ της, στο οποίο φορούσε ένα γαλάζιο κοστούμι, αλλά τελικά αυτό μπήκε στις μέσα σελίδες του περιοδικού -τα βλέπεις και τα δύο παρακάτω.

