Χαν Κανγκ: Η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 διεισδύει στις ψυχές των αναγνωστών και ρίχνει φως στις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης ύπαρξης

Όσα δεν ξέρεις για την συγγραφέα με την απίστευτη δύναμη να αφηγείται ιστορίες με ένταση, συναίσθημα και βάθος

Η Χαν Κανγκ, η συγγραφέας από τη Νότια Κορέα, σόκαρε τον κόσμο της λογοτεχνίας φέτος με την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2024.

Αν και οι λάτρεις της λογοτεχνίας την γνωρίζουν πολύ καλά, εδώ και αρκετά χρόνια, σίγουρα υπάρχουν πολλά που δεν ξέρεις για αυτή την πολυδιάστατη και χαρισματική προσωπικοτήτα,.

Πριν περάσουμε παρακάτω, θέλουμε να σου πούμε, καθώς έχουμε διαβάσει πολλά από τα βιβλία της, πως στην ουσία αποτελεί μια φωνή που διεισδύει στις ψυχές των αναγνωστών και ρίχνει φως στις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Με το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας επιβεβαίωσε ότι η δύναμή της να αφηγείται ιστορίες με ένταση, συναίσθημα και βάθος, την καθιστά μια από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 21ου αιώνα.

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang "for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life."

Αν δεν έχεις ακούσει για τη Χαν Κανγκ μέχρι τώρα, σίγουρα έχεις ακούσει για το βιβλίο της, Η Χορτοφάγος.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και επιτυχημένα βιβλία της, κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker το 2016 και τη μετέφερε στο προσκήνιο της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Η ιστορία αφορά σε μια γυναίκα που αποφασίζει να σταματήσει να τρώει κρέας και την απροσδόκητη πορεία της προς την ψυχολογική αποσύνθεση.

Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο συμβολισμούς για την κοινωνική καταπίεση και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.

Δεν σπούδασε αμέσως λογοτεχνία, αλλά φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Yonsei της Σεούλ, κάτι που αποτυπώνεται στα έργα της, τα οποία συχνά εξερευνούν βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Η ίδια αντλεί την έμπνευσή της από τη φιλοσοφία, τη φύση και την κοινωνία, δημιουργώντας σύνθετους χαρακτήρες και διεισδυτικά αφηγήματα.

Τα βιβλία της Χαν Κανγκ είναι γεμάτα δυνατές, περίπλοκες γυναικείες ηρωίδες. Στη Χορτοφάγο, η πρωταγωνίστρια επιλέγει να απορρίψει τον κόσμο γύρω της, σε μια πράξη που προκαλεί τους παραδοσιακούς ρόλους φύλου και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Οι ηρωίδες της αγωνίζονται για την αυτονομία τους, συχνά σε έναν κόσμο που τις καταπιέζει, κάνοντάς τις σύμβολα αντίστασης.

Newly awarded literature laureate Han Kang’s work is characterised by this double exposure of pain, a correspondence between mental and physical torment with close connections to Eastern thinking. In Han Kang’s short story 에우로파 (2012; ‘Europa’, 2019), the male narrator,… pic.twitter.com/jyyRIvnQ0X

Τα βιβλία της Χαν Κανγκ συχνά αγγίζουν σκοτεινά και δύσκολα θέματα. Το ιστορικό μυθιστόρημά της Human Acts (Πράξεις Ανθρώπων), αφηγείται τα γεγονότα της σφαγής της Γκουανγκτζού το 1980, μια τραγική σελίδα της σύγχρονης κορεατικής ιστορίας.

Η συγγραφέας καταπιάνεται με τη βία που ασκείται πάνω στα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων, δίνοντας φωνή σε αυτούς που υπέφεραν σιωπηλά.

Η σχέση της με τη φύση και η ευαισθησία της για το περιβάλλον είναι εμφανείς στα έργα της.

Στη Χορτοφάγο, η πρωταγωνίστρια εκφράζει την αποστροφή της για τη βία απέναντι στα ζώα και τον φυσικό κόσμο.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία του σεβασμού προς τη φύση και την ανάγκη να επανεξετάσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στον πλανήτη.

Παρά την τεράστια επιτυχία της και την παγκόσμια αναγνώριση, η Χαν Κανγκ παραμένει εξαιρετικά ταπεινή.

Σε πολλές συνεντεύξεις έχει δηλώσει ότι δεν γράφει για τα βραβεία και ότι η κύρια επιδίωξή της είναι να αφηγηθεί ιστορίες που αγγίζουν βαθιά τον ανθρώπινο ψυχισμό.

Επιπλέον κρατά χαμηλό προφίλ και σπάνια εμφανίζεται δημόσια, διατηρώντας μια έντονα προσωπική και αθόρυβη ζωή.

Το στυλ της Χαν Κανγκ είναι μοναδικό: Λιτό, ακριβές και εξαιρετικά δυνατό. Η απλότητα στη γραφή της δεν είναι τυχαία, αλλά σκόπιμα σχεδιασμένη για να αφήνει τον αναγνώστη να ερμηνεύσει τα συναισθήματα και τις καταστάσεις των ηρώων.

Η Χαν χρησιμοποιεί τη σιωπή, τους υπαινιγμούς και την αφαίρεση για να προκαλέσει βαθιά συναισθηματική επίδραση.

Εκτός από συγγραφέας, η Χαν Κανγκ είναι παθιασμένη με τη μουσική και την τέχνη. Έχει δηλώσει ότι η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργική της διαδικασία, καθώς της δίνει την απαραίτητη συναισθηματική ενέργεια για να γράφει.

Η ίδια έχει επίσης ενδιαφέρον για τη ζωγραφική και τη γλυπτική, κάτι που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο φαντάζεται τον κόσμο των βιβλίων της.

"When we are confronted by the horror of humanity, we have to question ourselves."



Dive into the extraordinary life of our new literature laureate, Han Kang, as she sits down for a 30 minute interview with Louisiana Channel. Han Kang discusses with great honesty her inner