H Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια απουσίας: «Ήθελα να ανακτήσω τη ζωή μου»

Η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από δέκα χρόνια απουσίας

Είναι επίσημο: Η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στον κινηματογράφο. Η γνωστή ηθοποιός μετά από μια περίοδο παύσης που διήρκησε δέκα χρόνια, είναι πανέτοιμη να επιστρέψει στα πλατό και να δουλέψει για έναν καινούργιο ρόλο. Ειδικότερα, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Back in Action», που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιανουαρίου του 2025.

Η είδηση προβλήθηκε από έντυπα και διαδικτυακά μέσα παγκοσμίως και χαροποίησε ιδιαίτερα τους fans. Όταν η Κάμερον Ντίαζ αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, κανείς δεν περίμενε ότι θα επέστρεφε μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα. Ανανεωμένη και ξεκούραστη είναι έτοιμη να αναλάβει ξανά δράση, κάνοντας ένα δυναμικό come back.

Cameron Diaz stopped acting for 11 years because “I had to reclaim my own life" and "no one’s offer could change my mind about my decision of taking care of myself...What are you passionate about? For me, it was to build my family."https://t.co/yvLgikOh92