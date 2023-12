Κάμερον Ντίαζ: «Πρέπει να θεωρούμε φυσιολογικό το να κοιμούνται τα ζευγάρια σε ξεχωριστά δωμάτια»

Για την Κάμερον Ντίαζ, τα παντρεμένα ζευγάρια ίσως πρέπει να έχουν ως «κανόνα» το να κοιμούνται σε ξεχωριστές κρεβατοκάμερες

Τη δική της άποψη για το τι θεωρεί έναν υγιή τρόπο ζωής και συμβίωσης εξέφρασε η ηθοποιός Κάμερον Ντίαζ, μιλώντας στο podcast της Μόλι Σιμς, «Lipstick on the Rim». Η Κάμερον Ντίαζ, λοιπόν, θεωρεί ότι τα ζευγάρια πρέπει να έχουν ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες. Τα παντρεμένα ζευγάρια, μάλιστα, ίσως πρέπει να έχουν ως «κανόνα» το να κοιμούνται σε ξεχωριστές κρεβατοκάμερες.

«Θα πρέπει να θεωρούμε φυσιολογικά τα ξεχωριστά υπνοδωμάτια για τα ζευγάρια», σημείωσε η ηθοποιός. «Για μένα, το σωστό θα ήταν να έχω εγώ το σπίτι μου, εσύ να έχεις το δικό σου. Έχουμε το οικογενειακό σπίτι στη μέση. Εγώ θα πάω και θα κοιμηθώ στο δωμάτιό μου. Εσύ θα πας να κοιμηθείς στο δωμάτιό σου. Είμαι εντάξει με αυτό», τόνισε.

Cameron Diaz says we should normalize married couples having separate bedrooms:



“To me, I would literally, I have my house, you have yours. We have the family house in the middle. I will go and sleep in my room. You go sleep in your room. I’m fine.” pic.twitter.com/tSSSLPaZ6K