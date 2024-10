Η Εύα Μέντες δεν θεώρησε ποτέ ότι είναι όμορφη: «Ο Ράιαν Γκόσλινγκ με κάνει να νιώθω σέξι»

«Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου όμορφο, όμως πάντα ένιωθα πολύ σέξι»

Η Εύα Μέντες και ο Ράιαν Γκόσλινγκ γνωρίστηκαν το 2011 στα γυρίσματα της σειράς «The Place Beyond the Pines». Αυτή γνωριμία έμελλε να είναι καρμική, αφού ερωτεύτηκαν, έγιναν ζευγάρι και δεν άργησαν να δημιουργήσουν την οικογένειά τους. Οι ηθοποιοί έχουν αποκτήσει δύο κόρες - την Εσμεράλντα και την Αμάντα 10 και 8 ετών αντίστοιχα - και ανήκουν στην κατηγορία των γονέων που είναι πολύ δραστήριοι και πολύ κοντά στα παιδιά τους.

Η Εύα Μέντες παραχώρησε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα «The Times» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μακροχρόνια σχέση της με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως ποτέ δεν θεώρησε ότι είναι όμορφη, τονίζοντας πως ο αγαπημένος της είναι εκείνος που την κάνει να νιώθει σέξι.

