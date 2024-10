Η Τζένιφερ Λόρενς είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Κουκ Μαρόνι 2,5 χρόνια μετά τον ερχομό του πρώτου παιδιού τους, βρίσκονται εν αναμονή του δεύτερου

Η Τζένιφερ Λόρενς είναι έγκυος. Η οσκαρική ηθοποιός του Χόλιγουντ περιμένει το δεύτερο παιδί της μαζί με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι, και έχουν κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Τη χαρμόσυνη είδηση επιβεβαίωσε το ίδιο το ζευγάρι στο περιοδικό Vogue την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024.

«Συγχαρητήρια στη Τζένιφερ Λόρενς. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, γκαλερίστα Κουκ Μαρόνι», αναφερόταν στην ανάρτηση της Vogue.

Jennifer Lawrence Is Pregnant With Her Second Child https://t.co/2y1Ime2CaG