Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ υποστηρίζει ανοιχτά την Κάμαλα Χάρις - «Θα είμαι πάντα Αμερικανός πριν από Ρεπουμπλικάνος»

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ προστέθηκε στη λίστα με τους υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές της Αμερικής

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ τάσσεται υπέρ της Κάμαλα Χάρις και την υποστηρίζει για την εκλογή της ως προέδρου της Αμερικής στις επερχόμενες εκλογές. Ο ηθοποιός, ο οποίος στο παρελθόν είχε ενεργή παρουσία στην πολιτική σκηνή, αφού από το 2003 ως το 2011 ήταν κυβερνήτης της Καλιφόρνια, θέλησε να μοιραστεί τις απόψεις του μέσω μιας ανάρτησης στο X/Twitter.

Αρχικά, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ παραδέχτηκε ότι η περίοδος που ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν ιδιαίτερα διδακτική, ωστόσο πλέον έχει χάσει κάθε ελπίδα για τους πολιτικούς. Ο ίδιος τόνισε πως δεν εμπιστεύεται τους περισσότερους από αυτούς και υποστήριξε με σιγουριά πως αν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, θα ακολουθήσει μια τετραετία γεμάτη σύγχυση και μίσος ανάμεσα στους πολίτες.

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως θα είναι για πάντα Ρεπουμπλικανός, ωστόσο σε αυτές τις εκλογές θα στηρίξει την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς, προκειμένου να ξημερώσει μια καινούργια ημέρα στην Αμερική. «Δεν ντρέπομαι να μοιράζομαι τις απόψεις μου, αλλά μισώ την πολιτική και δεν εμπιστεύομαι τους περισσότερους πολιτικούς», ξεκαθάρισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

