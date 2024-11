Η Ζιζέλ Μπούντχεν στην πρώτη δημόσια εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλιά, μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε θα γίνουν γονείς στις αρχές του 2025

Η Ζιζέλ Μπούντχεν είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της.Το μοντέλο και ο σύντροφός της και εκπαιδευτής ζίου ζίτσου, Χοακίμ Βαλέντε, θα γίνουν γονείς μετά από περίπου ενάμιση χρόνο κοινής πορείας. Η είδηση εξέπληξε τους θαυμαστές της, αφού κανείς δεν περίμενε η σχέση τους να εξελιχθεί τόσο γρήγορα.

Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει για ένα μεγάλο διάστημα κρυφή την είδηση της εγκυμοσύνης, ωστόσο, πλέον, αυτή δεν κρύβεται. Πριν από μερικές ώρες, λοιπόν, οι παπαράτσι εντόπισαν τη Ζιζέλ Μπούντχεν να περπατάει στους δρόμους του Μαϊάμι. Φορώντας ένα μαύρο κοντό φόρεμα σε χαλαρή γραμμή, γυαλιά ηλίου και έχοντας τα μαλλιά της μια ανέμελη πλεξούδα, το μοντέλο έκανε τη βόλτα της, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Pregnant Gisele Bündchen debuts baby bump as she runs errands in Miami https://t.co/pvGSADDZNZ pic.twitter.com/UJDkTZ0ufT

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ζιζέλ Μπούντχεν με φουσκωμένη κοιλίτσα, μετά την αποκάλυψη της τρίτης εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με το «Page Six», το μοντέλο διανύει τον πέμπτο ή τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Να σημειωθεί, πως μετά τη δημοσίευση της είδησης ότι είναι έγκυος, οι παπαράτσι προσπάθησαν πολλές φορές να απαθανατίσουν την κοιλιά της, ωστόσο η ίδια το απέφευγε συνεχώς, χρησιμοποιώντας ρούχα ή τσάντες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Ζιζέλ Μπούντχεν σχεδιάζει να γεννήσει το τρίτο παιδί της στο σπίτι της, όπως ακριβώς είχε κάνει και με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι. Ο φυσικός τοκετός, ο οποίος θα αγγίξει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, θα πραγματοποιηθεί στην κατοικία του ζευγαριού στο Μαϊάμι και στο πλευρό της Ζιζέλ Μπούντχεν θα είναι όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Pregnant Gisele Bündchen, 44, showcases her growing bump in latest radiant outing - see the photoshttps://t.co/1AsdMAnmQz