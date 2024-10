Έγκυος η Ζιζέλ Μπούντχεν στο τρίτο παιδί της - Ο Χοακίμ Βαλέντε θα γίνει πατέρας

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε θα γίνουν γονείς, μετά από περίπου ενάμιση χρόνο σχέσης

Σε πελάγη απέραντης χαράς πλέουν η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε, αφού σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους. Το μοντέλο είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της - πρώτο με τον σύντροφό της Χοακίμ Βαλέντε - και το χαρμόσυνο γεγονός επιβεβαιώθηκε στο People από πηγή κοντά στο ζευγάρι.

Η 44χρονη Ζιζέλ Μπούντχεν και ο 37χρονος Χοακίμ Βαλέντε μετρούν περίπου ενάμιση χρόνο σχέσης και είναι χαρούμενοι που η οικογένειά τους μεγαλώνει. Το μοντέλο και ο εκπαιδευτής ζίου ζίτσου φημολογείται ότι άρχισαν να βγαίνουν τον Ιούνιο του 2023, κρατώντας ωστόσο πολύ χαμηλούς τόνους.

