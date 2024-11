Η Αμάντα Σέιφριντ για την απόφασή της να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ: «Ήταν απαραίτητη για την ψυχική μου υγεία»

Η Αμάντα Σέιφριντ εδώ και καιρό ζει σε ένα αγρόκτημα στη Νέα Υόρκη, μαζί με την οικογένειά της

Τη δεκαετία του 2010 τη βλέπαμε παντού: Mammia Mia, Dear John και Les Misérables, είναι μόνο λίγες από τις δημοφιλέστερες ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Εδώ και μερικά χρόνια, όμως, θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει «χαθεί» κατά κάποιον τρόπο από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που ίδια θεωρεί ως την καλύτερη απόφαση της ζωής της. Η Αμάντα Σέιφριντ έχει εγκαταλείψει το Χόλιγουντ για να προστατέψει την ψυχική της υγεία, και δεν το μετανιώνει.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Forbes, η Αμάντα μίλησε για την απόφασή της να φύγει από το Λος Άντζελες και να μετακομίσει μόνιμα, μαζί με την οικογένειά της σε ένα αγρόκτημα στα βόρεια της Νέας Υόρκης. «Μετακόμισα πολύ πριν κάνω οικογένεια», είπε και συνέχισε: «Η διαμονή εδώ ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα για την ιδιωτικότητά μου, την ειρήνη και τη φύση. Προσφέρει μια πιο ισορροπημένη ζωή από ό,τι η πόλη».

