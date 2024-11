Ντέμι Μουρ: “Νεότερη υπέβαλα τον εαυτό μου σε βασανιστήρια, μου είπαν πολλές φορές να χάσω βάρος”

Η Ντέμι Μουρ έθιξε ένα σοβαρό και διαχρονικό θέμα σε συνέντευξή της, που αφορά στα κιλά

Η Ντέμι Μουρ έκανε μια αναδρομή και μίλησε για τις δύσκολες περιόδους της ζωής της, όταν μπήκε στη διαδικασία να κάνει εξαντλητικές δίαιτες προκειμένου να χάσει βάρος. Αυτή δεν ήταν προσωπική επιθυμίας της, αλλά αναγκάστηκε να το κάνει για τις ανάγκες διαφόρων ρόλων κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle», η Ντέμι Μουρ θίγει ένα σοβαρό και διαχρονικό θέμα, που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Η ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια τα βιώματά της και παραδέχτηκε πως έβαλε πολλές φορές τον εαυτό της στη διαδικασία να χάσει κιλά - μετά από παρότρυνση παραγωγού - ώστε να είναι αρεστή.

