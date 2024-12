Diddy: Σχεδιάστρια μόδας τον κατηγορεί ότι την κρέμασε από μπαλκόνι 17ου ορόφου

Την ίδια στιγμή, η εν λόγω γυναίκας έγινε μάρτυρας της σωματικής κακοποίησης που δέχονταν η Κάσι Βεντούρα από τον Diddy

Ακόμα μία σοκαριστική καταγγελία έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Diddy. Αυτή τη φορά, μία σχεδιάστρια μόδας, η Μπριάνα Μπάνα Μπόνγκολαν, έκανε μήνυση στον μουσικό παραγωγό για σεξουαλική επίθεση, συναισθηματική κακοποίηση και παράνομη κράτηση, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο.

Η Μπριάνα Μπάνα Μπόνγκολαν υποστήριξε ότι ο Diddy την κρέμασε από μπαλκόνι στον 17ο όροφο ενός κτιρίου, ενώ απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει. Η ίδια ανέφερε, ακόμα, πως ο Diddy τη χτύπησε και την κρατούσε παράνομα σε αυτό το διαμέρισμα, όπου άνηκε στην πρώην σύντροφό του, Κάσι Βεντούρα. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ.

Sean ‘Diddy’ Combs is being sued by a fashion designer who claims that he once called himself the “devil” and dangled her off Cassie’s balcony in 2016. Combs has denied her allegations.https://t.co/slEwDZZVO8

