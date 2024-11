Νέα καταγγελία για τα πάρτι του Diddy: Παιδιά φορούσαν σέξι ρούχα και "προσπαθούσαν να κρύψουν τις πράξεις τους"

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τα περιβόητα πάρτι του Diddy

Η υπόθεση του Diddy βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών και των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, με τον ίδιο να παραμένει πίσω από τα σίδερα της φυλακής, επιμένοντας στην αθωότητά του. Την ίδια στιγμή, δεκάδες καταγγελίες για βιασμούς, κακοποιήσεις, παρενοχλήσεις και ναρκωτικά έρχονται στο φως, προκαλώντας σοκ στον πλανήτη.

Η φήμη των πάρτι του Diddy εκτοξεύθηκε μέσα στο πέρασμα των χρόνων και η λίστα με τα διάσημα και μη πρόσωπα που έδιναν το «παρών» είναι ατελείωτη. Όπως αποδείχθηκε, ωστόσο - τουλάχιστον σύμφωνα με τις καταγγελίες - κάθε άλλο παρά αθώα ήταν, αφού ο μουσικός παραγωγός εκμεταλλευόταν γυναίκες και άνδρες για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές επιθυμίες του κι όχι μόνο.

Νέα καταγγελία για τα «Freak-Offs» του Diddy

Η τραγουδίστρια Τανέα Ουάλας ανέφερε στην εκπομπή «TMZ Presents: The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs», όσα αντίκρισε σε ένα από τα πάρτι που είχε παραστεί το 2018. Η ίδια ήταν πολύ προσεκτική και μετριόφρων στις δηλώσεις της, θέλοντας να προστατέψει τον εαυτό της από τον Diddy. Όπως άφησε να εννοηθεί, όμως, στο εν λόγω πάρτι είδε ανήλικα παιδιά να φορούν σέξι ρούχα και να είναι βαμμένα, φορώντας κόκκινο κραγιόν.

Woman Claims She Saw Minors Dressed as 'Harajuku Barbies' at Sean 'Diddy' Combs' Freak Off Party https://t.co/1HP5MSe6Mf — lovebscott (@lovebscott) November 12, 2024

«Ήμουν σε ένα από τα Freak-Offs του Diddy το 2018. Κοίταξα δεξιά μου στη γωνία και σκέφτηκα "αυτοί είναι νάνοι;". Ήταν άνθρωποι που προσπαθούσαν να κρύψουν ό,τι έκαναν. Ήταν μαζεμένοι πάρα πολλοί μαζί. Στην πραγματικότητα ήταν μικρά ανθρωπάκια που φορούσαν κόκκινο κραγιόν κι ήταν ντυμένα πολύ σέξι και αποκαλυπτικά», ανέφερε η Τανέα Ουάλας στις δηλώσεις της.

Η τραγουδίστρια απέφυγε να αποκαλύψει τι ακριβώς έκαναν τα «μικρά ανθρωπάκια», ωστόσο επισήμανε πως προσπαθούσαν να κρύψουν τις πράξεις τους. «Δεν θέλω να πω ότι ήμουν μάρτυρας σε τέτοια τρελά πράγματα, αλλά όλοι έχουμε κοινή λογική. Μικροί άνθρωποι που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Είναι κρίμα», ανέφερε η τραγουδίστρια, αποφεύγοντας να πει ξεκάθαρα, αν τα παιδιά ήταν ανήλικα.

Ακόμα μία ομολογία έρχεται να επιβεβαιώσει τις σοβαρές καταγγελίες κατά του Diddy.