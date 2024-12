Ανησυχία για τη βασίλισσα Καμίλα: Τι συμβαίνει με την υγεία της;

Η βασίλισσα Καμίλα περνάει μια περιπέτεια με την υγεία της και όπως όλα δείχνουν είναι αρκετά σοβαρή

Η βασίλισσα Καμίλα απέχει από τις επαγγελματικές δραστηριότητές της το τελευταίο διάστημα λόγω του προβλήματος υγείας - που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Ήταν Οκτώβριος του 2024, όταν το βασιλικό ζεύγος ταξίδεψε στην Αυστραλία στο πλαίσιο της περιοδείας του Καρόλου ως βασιλιά.

Αυτό το ταξίδι φαίνεται πως την εξάντλησε, με αποτέλεσμα να νοσήσει από λοίμωξη του αναπνευστικού, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ στις αρχές Νοεμβρίου. Έναν μήνα μετά, η βασίλισσα Καμίλα εξακολουθεί να απέχει από τις υποχρεώσεις της, έχοντας εστιάσει ολοκληρωτικά στην υγεία της. Η ίδια ακολουθεί τις συμβουλές των γιατρών της, προσπαθώντας να ξεπεράσει το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί.

Queen Camilla Is Sick With Chest Infection, Will Miss Remembrance Event https://t.co/f7ioVEgzmv

— People (@people) November 5, 2024