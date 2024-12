44 χρόνια από τη νύχτα που ο κόσμος έχασε τον Τζον Λένον - Η δολοφονία που συγκλόνισε τον πλανήτη

Σαν σήμερα: 8 Δεκεμβρίου 1980, η φωνή του Imagine σίγησε για πάντα

Στη δεκαετία του 1960, η μουσική σκηνή γνώρισε μια επανάσταση που ξεκίνησε από το λιμάνι του Λίβερπουλ.

Το πιο εμβληματικό συγκρότημα όλων των εποχών, οι Beatles, κατάφερε να αγγίξει την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα.

Οι Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρντεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ, ξεκίνησαν από μια απλή μπάντα της εργατικής τάξης και κατέκτησαν την κορυφή, κυκλοφορώντας 13 δίσκους σε μόλις 10 χρόνια.

Λίβερπουλ: Το λίκνο της μουσικής τους

Η ιστορία τους ξεκινά τη δεκαετία του 1950, όταν το Λίβερπουλ, μια πόλη γεμάτη από εργατική τάξη και ζωντάνια, εξελίχθηκε σε φυτώριο νέων μουσικών.

Εκεί, ο νεαρός Τζον Λένον δημιούργησε τους The Quarrymen το 1956, και σταδιακά εντάχθηκαν στο σχήμα ο Πολ ΜακΚάρντεϊ και ο Τζορτζ Χάρισον.

Το 1960, με την προσθήκη του Ρίνγκο Σταρ, γεννήθηκαν οι Beatles, όπως τους γνωρίζουμε.

Το πρώτο τους άλμπουμ, Please Please Me, κυκλοφόρησε το 1963, σηματοδοτώντας την αρχή μιας ξέφρενης πορείας προς την παγκόσμια επιτυχία.

Ύμνοι της νεολαίας και το αστέρι τους που έλαμψε παντού

Τα τραγούδια τους δεν ήταν απλά μουσική. Ήταν ύμνοι της νεολαίας, γεμάτα συναισθήματα, επανάσταση και όνειρα.

Από το Yesterday έως το Let It Be, κάθε τους κομμάτι συνδέθηκε με στιγμές της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι Beatles δεν ήταν μόνο μουσικοί. Ήταν σύμβολα αλλαγής, μόδας και ελευθερίας που είχαν τη δύναμη να ενώσουν λαούς και κουλτούρες.

Η σόλο καριέρα και το μήνυμα του Τζον Λένον

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970, ο καθένας ακολούθησε τη δική του πορεία.

Ο Τζον Λένον, ιδιαίτερα, ξεχώρισε για το κοινωνικό και πολιτικό του μήνυμα.

Το τραγούδι του Imagine μάλιστα έγινε το απόλυτο σύμβολο της ειρήνης και της αδελφοσύνης, ενώ ο ίδιος και η σύντροφός του, Γιόκο Όνο, αποτέλεσαν τους πρωτοπόρους του αντιπολεμικού κινήματος, την ίδια ώρα που εξελισόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ.

Το τραγικό τέλος: Δολοφονία στο Μανχάταν

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980, ο κόσμος έχασε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του. Ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Ένας δυσαρεστημένος θαυμαστής, ο Τσάπμαν, ισχυρίστηκε ότι ένιωθε προδομένος από τη ζωή του Λένον, την οποία θεωρούσε υποκρική και από τις δηλώσεις του, όπως: «Οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς και από τον Ιησού Χριστό».

Αμέσως ένα αστυνομικό όχημα τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρούσβελτ, όμως οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά.

Τέσσερις σφαίρες έσβησαν τη ζωή του -του έριξε συνολικά πέντε- αλλά όχι την κληρονομιά του. Στα 40 του χρόνια, ο Λένον άφησε πίσω του ένα ανεξίτηλο στίγμα που εμπνέει ακόμα.

Αρκεί και μόνο να ακούσουμε τη μελωδική του φωνή και να αμέσως να ονειρευτούμε έναν κόσμο καλύτερο, σαν και αυτόν που ήθελε και προσπαθούσε να πετύχει.