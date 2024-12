Η Κάμερον Ντίαζ αποκάλυψε ότι το μυστικό της ευτυχίας στον γάμο της είναι η ψυχοθεραπεία με τον συζυγό της, Μπέντζι Μάντεν

«Πρέπει να ρωτάς: "Γιατί δεν λειτούργησε; Πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα; Ποιος είναι ο ρόλος μου;". Η ανάλυση με τη βοήθεια ενός επαγγελματία μάς εξοπλίζει καλύτερα για να συνεχίσουμε δυνατοί».

Η Κάμερον Ντίαζ αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της το κλειδί της ευτυχίας στον γάμο της με τον Μπέντζι Μάντεν, και αυτό δεν είναι άλλο από την ψυχοθεραπεία.

Στο podcast «Artist Friendly» με τον γαμπρό της, Τζόελ Μάντεν, η 52χρονη ηθοποιός, η οποία ήταν καλεσμένη, τόνισε πώς η τακτική ψυχοθεραπεία ζευγαριών έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος στη σχέση της.

Cameron Diaz Credits Therapy as 'Big Thing' in Marriage with Benji Madden: 'It’s What We Depend On' https://t.co/Z30CrjMuFR

