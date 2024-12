Ο Μπεν Άφλεκ και οι δύο πρώην Τζένιφερ της ζωής του -Λόπεζ και Γκάρνερ- παρακολούθησαν μαζί σχολική παράσταση των παιδιών τους

Ναι, ακόμα και οι πιο σύνθετες οικογενειακές σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν σε υγιείς όταν υπάρχει καλή διάθεση

Μια ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκαν ο Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Τζένιφερ Γκάρνερ την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024, αποδεικνύοντας ότι η συνύπαρξη σε οικογενειακές εκδηλώσεις μπορεί να γεφυρώσει διαφορές του παρελθόντος.

Οι τρεις τους παρακολούθησαν τη σχολική παράσταση της 15χρονης κόρης του Άφλεκ και της Γκάρνερ, Σεραφίνα, αλλά και της 16χρονης κόρης της Λόπεζ, Έμμε, από τον γάμο της με τον Μαρκ Άντονι.

Ben Affleck, Jennifer Lopez and Jennifer Garner Attend Same School Play | Click to read more 👇 https://t.co/IfS7sjy0oP

— TMZ (@TMZ) December 14, 2024