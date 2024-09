Ο Μπεν Άφλεκ μετακομίζει σε νέα έπαυλη, μετά τον χωρισμό: Αυτή είναι η - εξωπραγματική για εμάς - τιμή της

Ο Μπεν Άφλεκ φεύγει από το ενοίκιο. Ένα μήνα μετά την αίτηση διαζυγίου, αγόρασε μια πολυτελή κατοικία

Η σχέση του Μπεν Άφλεκ με τη Τζένιφερ Λόπεζ έχει περάσει από 40 κύματα. Παρά τις τρυφερές στιγμές που έζησαν σε δημόσια θέα στην τελευταία συνάντησή τους με τα παιδιά, οι διαδικασίες του διαζυγίου προχωρούν κανονικά και με τον νόμο. Η απόφαση του χωρισμού είναι οριστική, με τους δυο τους να προσαρμόζονται σιγά - σιγά στα νέα δεδομένα.

Τι κι αν όλα δείχνουν πως η φλόγα ανάμεσά τους δεν έχει σβήσει, οι δρόμοι τους απομακρύνονται. Μετά τη ρήξη στη σχέση τους την περασμένη άνοιξη, ο Μπεν Άφλεκ έφυγε από την έπαυλη των 68 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν αγοράσει, αφήνοντας τη Τζένιφερ Λόπεζ μόνη στο σπίτι, όπου δημιούργησαν τόσες αναμνήσεις.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ηθοποιός νοίκιαζε ένα σπίτι κοντά σε εκείνο της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία μένει με τα παιδιά τους, ωστόσο αναζητούσε την καινούργια κατοικία του. Και τη βρήκε. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο Μπεν Άφλεκ αγόρασε μια έπαυλη των 20 εκατομμυρίων δολαρίων - 68 δεν είναι, αλλά και τα 20 δεν παύουν να είναι εκατομμύρια - και έχει αρχίσει ήδη τη μετακόμιση.

