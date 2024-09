Τζένιφερ Λόπεζ: Τι κι αν χώρισε από τον Μπεν Άφλεκ, συνεχίζει την παρέα με τον κολλητό του, Ματ Ντέιμον, και είναι ενθουσιασμένη

Μπορεί η ερωτική σχέση με τον Μπεν Άφλεκ να χάλασε, όμως η Τζένιφερ Λόπεζ δεν σκοπεύει να θυσιάσει τη φιλία της με τον Ματ Ντέιμον για χάρη του

Τίτλους τέλους έριξαν στη σχέση τους η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στα τέλη Αυγούστου, όταν η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Μετά την έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών, το πρώην ζευγάρι επιβεβαίωσε - γι’ ακόμα μια φορά - πως σπάνια υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.

Μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε - σε συναισθηματικό επίπεδο - και την απογοήτευση που ένιωσε από τη στάση που επέλεξε να κρατήσει ο Μπεν Άφλεκ εν μέσω του χωρισμού τους, η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε την απόφαση να στρέψει το βλέμμα της μπροστά και να προχωρήσει παρακάτω.

Στην πρώτη solo εμφάνισή της - μετά το διαζύγιο - στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Unstoppable», η τραγουδίστρια μαγνήτισε τα βλέμματα με το απόλυτο revenge dress, που επέλεξε να φορέσει. Παράλληλα, όμως, το ενδιαφέρον του κοινού προσέλκυσε η κίνησή της να καθίσει στο τραπέζι του κολλητού του Μπεν Άφλεκ και παραγωγού της ταινίας, Ματ Ντέιμον.

Jennifer Lopez holds Matt Damon’s hand as they have a serious conversation at Toronto Film Festival 👀 pic.twitter.com/4UKjJypHAR