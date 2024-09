Μπεν Άφλεκ: Δεν μπορούσε να μην αγγίζει τη Τζένιφερ Λόπεζ στην έξοδο, μετά το διαζύγιο - Υπάρχει ακόμα έλξη

Τα έγγραφα του διαζυγίου κατατέθηκαν, όμως αυτός ο έρωτας φαίνεται πως δεν έχει σβήσει ακόμα

Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ: Μήπως, τελικά, δεν έχει έρθει ακόμα το φινάλε αυτής της σχέσης; Στις 20 Αυγούστου, η τραγουδίστρια επισκέφτηκε το δικαστήριο και έκανε αίτηση διαζυγίου, αναφέροντας πως από τα τέλη Απριλίου δεν είναι μαζί με τον ηθοποιό. Οι δυο τους πέρασαν μια περίοδο αποστασιοποίησης και μη επικοινωνίας, αποφασίζοντας τελικά να χωρίσουν.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη ότι το διαζύγιό τους έχει δρομολογηθεί, οι παπαράτσι εντόπισαν τη Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ σε κοινή έξοδο για φαγητό. Οι δυο τους περπατούσαν δίπλα - δίπλα και συνομιλούσαν χωρίς να έχουν κάποια άλλη επαφή - τουλάχιστον μπροστά τους φωτογράφους.

Jennifer Lopez and Ben Affleck kissing, holding hands during brunch with kids amid divorce https://t.co/RFkptO9ZDR pic.twitter.com/daTMzoYVfH

Ωστόσο, άνθρωποι που γευμάτιζαν στο ίδιο εστιατόριο υποστήριξαν ότι ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί. Ο ένας κρατούσε το χέρι του άλλου και αντάλλασσαν φιλιά, με την εικόνα τους να μην θυμίζει σε τίποτα αυτή ενός χωρισμένου ζευγαριού. Ο Μπεν Άφλεκ δεν μπορούσε να μην κρατάει το χέρι της Τζένιφερ Λόπεζ και ήταν ολοφάνερο πως υπάρχει ακόμα έλξη ανάμεσά τους.

Ben Affleck ‘could not keep his hands off’ Jennifer Lopez at brunch, pair ‘still attracted to one another’: source https://t.co/O76j0HfmpW pic.twitter.com/6TaLPSpw83