Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Μετά τα φιλιά, συναντήθηκαν να μιλήσουν για το διαζύγιο με δικηγόρο

Το διαζύγιο ανάμεσα στη Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ προχωράει κανονικά

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν στρέψει όλα τα βλέμματα επάνω τους τους τελευταίους μήνες εν μέσω της κρίσης στον γάμο τους και του διαζυγίου. Αυτό το ζευγάρι, μετά από έναν θυελλώδη έρωτα που έζησε και μια επανασύνδεση που έγινε talk of the town, πήρε την απόφαση να χωρίσει, καθώς το χάσμα ανάμεσά του ήταν αγεφύρωτο.

Τι κι αν τις προηγούμενες ημέρες τους είδαμε να γευματίζουν μαζί με τα παιδιά τους, ενώ μάρτυρες μετέφεραν ότι υπήρχε έλξη ανάμεσά τους και αντάλλασσαν φιλιά, οι διαδικασίες του διαζυγίου συνεχίζονται κανονικά. Τα έγγραφα κατατέθηκαν στις 20 Αυγούστου και έκτοτε όλα πήραν τον δρόμο τους. Το κλίμα ανάμεσα στη Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ είναι ήρεμο και οι δυο τους έχουν καλή επικοινωνία, μετά την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

