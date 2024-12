Όλοι μιλούν για τη νέα σύντροφο του Όσκαρ Πιστόριους και την ομοιότητά της με την πρώην του, την οποία δολοφόνησε

Η μητέρα της αδικοχαμένης Ρίβα προειδοποιεί τη νέα σύντροφο του Όσκαρ Πιστόριους, ενώ η αδερφή της τον χαρακτηρίζει «άρρωστο»

Θέμα συζήτησης έχει γίνει (ξανά) ο Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, άφησε το παρελθόν του πίσω και γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή. Βέβαια, το πρόβλημα για όσους έχουν σχολιάσει την είδηση, δεν είναι πως ο καταδικασμένος για τη δολοφονία της Ρίβα Στέενκαμπ βρήκε νέα σύντροφο, αλλά ότι εκείνη έχει τρομερή ομοιότητα με την αποθανούσα.

Μετά από εννέα χρόνια στη φυλακή, ο Όσκαρ Πιστόριους ζει πλέον με έναν πλούσιο θείο του, υπό δρακόντεια μέτρα. Με δεδομένο πως βρίσκεται σε διαδικασία επανένταξης στη κοινωνία, χωρίς κοινωνικές εξόδους, τα πρόσωπα που βλέπει είναι πολύ συγκεκριμένα. Κάπως έτσι, ερωτεύτηκε 33χρονη Ρίτα Γκρέιλινγκ, η οποία είναι για πολλά χρόνια, οικογενειακή φίλη. Πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού, επιβεβαίωσαν τις φήμες.

Πολλοί χρήστες στο Χ έχουν σχολιάσει το πώς η Ρίτα Γκρέιλινγκ έκανε σχέση με τον Όσκαρ Πιστόριους, που πυροβόλησε θανάσιμα την σύντροφο του στη Νότια Αφρική, και ταυτόχρονα το πόσο αρρωστημένο είναι που η ίδια μοιάζει τόσο πολύ στη Ρίβα Στέενκαμπ. Ένας χρήστης μάλιστα έγραψε: «Είναι θαρραλέα. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι επτά εβδομάδες μακριά».

Rita Greyling, 33, a business management consultant from Wakkerstroom in Mpumulanga. The new girlfriend of Oscar Pistorius. She is brave. Valentine is 7 weeks away. pic.twitter.com/zaFu5bAVfO

Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιβάλλον της Ρίβα, δεν πήρε ψύχραιμα τη νέα εξέλιξη στη ζωή του Όσκαρ Πιστόριους. Η μητέρα της σχολίασε το γεγονός μέσω της The Sun, προειδοποιώντας την Γκρέιλινγκ για τα προβλήματα θυμού που εξακολουθεί να έχει ο πρώην παραολυμπιονίκης.

«Δεν καταλαβαίνω πώς δεν βλέπει τα σημάδια που φανερώνουν πως είναι επικίνδυνος. Δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα διαχείρισης της ψυχραιμίας του. Υποτίθεται ότι ήταν υπό διαχείριση θυμού όταν ήταν στη φυλακή, αλλά δεν έκανε θεραπεία».

Η Τζουν αναφέρθηκε και στο ότι δύο φορές εκείνη και ο σύζυγος της έπεισαν τις δικαστικές αρχές να μην δώσουν αναστολή στην ποινή του, καθώς τον θεωρούσαν απειλή. «Εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τις γυναίκες. Η Ρίβα τον γνώριζε μόλις τρεις μήνες και τώρα είναι νεκρή. Δεν είναι οδυνηρό για μένα το ότι είναι με αυτή τη τη γυναίκα, απλώς ανησυχώ γι’αυτήν», κατέληξε.

Oscar Pistorius, the former Paralympian convicted of murdering Reeva Steenkamp, is reportedly in a new relationship after his release on parole earlier this year.https://t.co/DSmClgncs1

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 16, 2024