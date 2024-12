Πώς αντέδρασε ο Τζάστιν Μπίμπερ στο άκουσμα του αρραβώνα της Σελίνα Γκόμεζ;

Όσα είπε πηγή από το περιβάλλον του τραγουδιστή

Πριν λίγες ημέρες, η Σελίνα Γκόμεζ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Μπένι Μπλάνκο, αναρτώντας τέσσερις φωτογραφίες, που φυσικά έγιναν viral. Αν και το ζευγάρι δείχνει αγαπημένο, το επόμενο βήμα στη σχέση τους προκάλεσε έκπληξη. Θετική, προφανώς.

Οι θαυμαστές της Σελίνα Γκόμεζ, επιθυμούν να τη δουν ευτυχισμένη μετά από όσα έχει περάσει. Ανάμεσά τους και ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο πρώην σύντροφός της. Η μακροχρόνια θυελλώδης σχέσης τους, είχε συνεχόμενες χωρισμούς, που οδήγησαν τελικά στην οριστική ρήξη τον Μάρτιο του 2018.

Justin Bieber's shocking reaction to first love Selena Gomez's engagement to Benny Blanco https://t.co/5QKb3M7jzU

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 17, 2024