Η Σελίνα Γκόμεζ είναι μόλις 32 και έχει ζήσει όσα δεν έχουν ζήσει δέκα άνθρωποι μαζί

Ένα timeline σε όσα έχει περάσει η Σελίνα Γκόμεζ, για να την θαυμάσουμε ακόμα περισσότερο

Όταν η Σελίνα Γκόμεζ μιλάει για τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας στο Vanity Fair, πως δεν μπορεί να αποκτήσει τα δικά της παιδιά, εξαιτίας των ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, και που θα έθεταν σε κίνδυνο τόσο την υγεία του μωρού, όσο και τη δική της, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Μόνο να θαυμάσουμε τη δύναμη ψυχής που κρύβει μέσα της, που ενώ είναι μόλις 32 ετών, η ζωή δεν της έχει χαριστεί.

Και ποιος να της πει, τι; Έχει βιώσει τόσες περιπέτειες με την υγεία της, απανωτές σχεδόν, συνεχίζει να εργάζεται -και αυτή τη στιγμή να είναι στην πιο δημοφιλή σειρά του Disney+-, να ηγείται της Rare Beauty και να είναι, στο σήμερα, στη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους. Και αφήνει τους άλλους να μένουν στάσιμοι, σχολιάζοντας την για τα κιλά της.

Με αφορμή, λοιπόν, την αποκάλυψη της Σελίνα Γκόμεζ, θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή, σε όλα όσα έχει βιώσει μέχρι και σήμερα. Και δεν είναι λίγα.

Αρχικά, η Σελίνα Γκόμεζ γεννήθηκε το 1997 και δέκα χρόνια αργότερα, έρχεται σε επαφή με το πώς είναι να είσαι δημοφιλής. Ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στη σειρά «Οι Μάγοι του Γουέβερλι», της έδωσε το έναυσμα για να συζητηθεί το όνομά της.

Ακολούθησαν κάποιες ταινίες, μέχρι που το 2009 κυκλοφόρησε το πρώτο της μουσικό άλμπουμ, μαζί με το συγκρότημα The Scene, ωστόσο το 2013 αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Και το πόσο σωστή απόφαση πήρε, το μάθαμε όλοι αργότερα, δίνοντας στην καριέρα της πολλές επιτυχίες. Αυτήν την εποχή, την βλέπουμε στη σειρά « Only murders in the building», που σημειώνει επιτυχία.

Πάμε όμως στα πολύ σημαντικά. Στα της υγείας της.

Ο Λύκος που ήρθε στη ζωή της το 2013

Η Σελίνα Γκόμεζ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρα της, πραγματοποιώντας παράλληλα το Revival World Tour, το οποίο και χρειάστηκε να ακυρώσει, όταν διαγνώστηκε με Λύκο. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εσπευσμένα υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες. Ο Λύκος είναι μια αυτοάνοση ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει τις αρθρώσεις, το δέρμα, τα όργανα και άλλα μέρη του σώματος. Δηλαδή, δύσκολη υπόθεση.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές παθήσεις. Η Σελίνα Γκόμεζ δεν διευκρίνισε ποια έχει, αλλά δεν έχει και σημασία, για να είμαστε ειλικρινείς. Όσον αφορά, τα συμπτώματα, ποικίλουν. Μπορεί να είναι ο πυρετός, τα εξανθήματα, ο πόνος στο στήθος, η απώλεια μαλλιών, προβλήματα στα νεφρά κ.α..

Όταν η Σελίνα Γκόμεζ λάμβανε την θεραπεία, γίνονταν διάφορες εικασίες για το γιατί έπρεπε να ακυρώσει το Revival World Tour. Κανένας δεν έπεσε μέσα. «Ήθελα τόσο πολύ να πω: «'Δεν έχετε ιδέα. Είμαι σε χημειοθεραπεία'», είπε στο Billboard.

Για πολλούς ασθενείς με Λύκο, η πάθηση μπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους υγεία και η Σελίνα Γκόμεζ δεν αποτέλεσε εξαίρεση. «Ανακάλυψα πως είχα άγχος, κρίσεις πανικού και κατάθλιψη εξαιτίας του Λύκου», είχε δηλώσει στο People, το 2016.

Το 2017, σε συνέντευξη στο Today, η Σελίνα Γκόμεζ δήλωσε πως συνεχίζει να εργάζεται, ακόμα κι όταν έχει συμπτώματα «Έχω πυρετούς, έχω πονοκεφάλους, αλλά πάντα συνεχίζω. Προσπαθώ να το αγνοήσω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δε νομίζω ότι παίρνω σωστές αποφάσεις, επειδή δεν το έχω αποδεχτεί. Κι αυτό ακούγεται πολύ εγωιστικό, και την ίδια στιγμή, πολύ αχρείαστο. Δεν είμαι περήφανη γι’αυτό».

Το 2017 η Σελίνα Γκόμεζ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού

Η περιπέτεια στην υγεία της, συνεχίστηκε, και το 2017 η Σελίνα Γκόμεζ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια, μέσω ανάρτησης της στο Instagram.

«Έμαθα πως χρειαζόταν να κάνω μεταμόσχευση νεφρού, εξαιτίας του Λύκου και τώρα αναρρώνω», είχε γράψει, μεταξύ άλλων, η 25χρονη τότε Σελίνα Γκόμεζ, με μία φωτογραφία της ίδιας και της φίλης της, Φράνσια. «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω πόσο ευχαριστώ την φίλη μου. Μου έδωσε το πιο υπέροχο δώρο, θυσιάζοντας το δικό της νεφρό. Είμαι ευγνώμων».

Να πούμε σε αυτό το σημείο, πως το 2020, η Σελίνα Γκόμεζ κυκλοφόρησε στην Apple Tv+ το ντοκιμαντέρ για τα όσα είχε ζήσει, με τίτλο «Selena Gomez: My Mind and Me». Το οποίο ήταν και πολύ συγκινητικό.

«Ήμουν τόσο νέα. Κάθε μέρα που ξυπνάω μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, γιατί όλο αυτό πονάει. Όπως όλα», είχε πει με δάκρυα στα μάτια και πρόσθεσε: Έβλεπα εφιάλτες για το παρελθόν μου. Πιστεύω ότι οι επιλογές του παρελθόντος με οδήγησαν στην κατάθλιψη».

Το 2018 εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

Η εύθραυστη ψυχολογική της κατάσταση, την οδήγησε στην πόρτα της ψυχιατρικής κλινικής και στη νοσηλεία της. Η υγεία της Σελίνα Γκόμεζ είχε δείξει τα σημάδια νωρίτερα εκείνες τις ημέρες, και ο νευρικός κλονισμός που υπέστη, δεν άφηνε άλλα περιθώρια.

Βέβαια, τα βάσανα δεν σταματούν εδώ. Το 2020, η Σελίνα Γκόμεζ δήλωσε πως πάσχει από διπολική διαταραχή. Για όλα τα παραπάνω, η τραγουδίστρια και ηθοποιός τα αντιμετωπίζει με θεραπείες και βαριά φάρμακα. Και γιατί το λέμε αυτό; Γιατί της πρόσθεσαν επιπλέον κιλά. Έχει σημασία; Ναι, διότι η Σελίνα Γκόμεζ δέχθηκε ένα ιντερνετικό body-shaming, άνευ λόγου και αιτίας.

Στο ντοκιμαντέρ είχε πει χαρακτηριστικά, πως «ανεβάζω μια φωτογραφία και λέω ‘δεν πειράζει. Δεν δέχομαι απλά αυτό που λένε’», και πρόσθεσε: «Δημοσίευα κάτι και έκλαιγα γιατί σε κανέναν δεν αξίζει να ακούει τέτοια λόγια».

Η Σελίνα Γκόμεζ βίωσε την ερωτική απογοήτευση με τον Τζάστιν Μπίμπερ, έχοντας όλα τα φώτα πάνω της εκείνη την εποχή, γεγονός που εξίσου την επηρέασε, αντιλήφθηκε από μικρή πως η υγεία είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε και θρήνησε για τα παιδιά που θα κάνει, αλλά θα δώσει την αγάπη σε αυτά που θα υιοθετήσει. Κάποια στιγμή η ίδια είχε γράψει στο Instagram της πως «δεν είμαι τέλεια, αλλά είμαι περήφανη γι’αυτό που είμαι», αλλά για εμάς είναι τέλεια.