Ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατηγορεί ευθέως τη Μπλέικ Λάιβλι ότι “σκαρφίστηκε ψεύτικες ιστορίες” για να τον συκοφαντήσει

Μαίνεται η «κόντρα» ανάμεσα στον Τζάστιν Μπαλντόνι και τη Μπλέικ Λάιβλι

Το περασμένο καλοκαίρι έγιναν talk of the town, πλέον βρίσκονται ένα βήμα πριν περάσουν το κατώφλι του δικαστηρίου. Ο λόγος για τη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι - τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Τελειώνει με εμάς» - ανάμεσα στους οποίους έχει ξεσπάσει κόντρα άνευ προηγούμενου.

Η φήμη ότι οι ηθοποιοί δεν είχαν και την καλύτερη συνεργασία είχε διαρρεύσει εδώ και καιρό, ωστόσο τώρα, μετά τη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι, τα πράγματα σοβαρεύουν. Η ηθοποιός κατήγγειλε τον συμπρωταγωνιστή της για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά, που την εμπόδιζαν να κάνει σωστά τη δουλειά της.

Κι ενώ κάποιες λεπτομέρειες των δικαστικών εγγράφων είδαν το φως της δημοσιότητας και αρκετά πρόσωπα του Χόλιγουντ τάχθηκαν στο πλευρό της Μπλέικ Λάιβλι, ο Τζάστιν Μπαλντόνι περνά στην αντεπίθεση. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο ηθοποιός πρόκειται να καταθέσει μήνυση μετά το πέρας των γιορτών, μέσω της οποίας θα κατηγορεί τη συμπρωταγωνίστριά του για συκοφαντική δυσφήμιση, αποδεικνύοντας πως όλα όσα κατέθεσε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

