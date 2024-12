Τζάστιν Μπαλντόνι: Μετά τη Μπλέικ Λάιβλι, πρώην συνεργάτιδά του κατέθεσε μήνυση εναντίον του - Τι συμβαίνει με τον ηθοποιό;

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι μηνύθηκε από την πρώην υπεύθυνη επικοινωνίας του, Στέφανι Τζόουνς

Μετά τη μήνυση από τη Μπλέικ Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος, ο Τζάστιν Μπαλντόνι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, η πρώην υπεύθυνη επικοινωνίας του, Στέφανι Τζόουνς, μήνυσε τον ηθοποιό για παραβίαση σύμβασης.

Η Στέφανι Τζόουνς αποτελεί το πρόσωπο που καθρεφτίζεται έντονα στην υπόθεση που έχει ανοίξει μεταξύ των πρωταγωνιστών της ταινίας «Τελειώνει με εμάς», καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνη για τη δυσφήμιση της Μπλέικ Λάιβλι από την πλευρά του Τζάστιν Μπαλντόνι. Η ίδια, λοιπόν, αντιδρά έμπρακτα σε αυτή την παγίδα που στήθηκε κατά της, καταθέτοντας μήνυση. Εκτός από τον ηθοποιό, μηνύει το κινηματογραφικό του στούντιο «Wayfarer» και την ομάδα κρίσης δημοσίων σχέσεων.

