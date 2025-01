Η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε επίσημα μήνυση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι και εκείνος ζητά από τους New York Times 250 εκ. δολάρια

Η Μπλέικ Λάιβλι, έπειτα από την υποβολή νομικής καταγγελίας στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια, προχώρησε στη νέα αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι

Στην κατάθεση επίσημη μήνυσης για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι προχώρησε πριν λίγες ώρες η Μπλέικ Λάιβλι. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια ζητά μια δίκη με ενόρκους, διεκδικεί αποζημίωση και κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us», αλλά και όσους εμπλέκονται στην υπόθεση, ότι της προκάλεσαν «ψυχικό πόνο» και «σοβαρή συναισθηματική δυσφορία».

Η Μπλέικ Λάιβλι, έπειτα από την υποβολή νομικής καταγγελίας στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια, προχώρησε στη νέα αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι, ισχυριζόμενη ότι την παρενόχλησε και ότι έγινε συντονισμένη εκστρατεία για να προσβάλει τη φήμη της. Όπως διαβάζουμε στα διεθνή media, στην αγωγή της αναφέρεται ότι ο Μπαλντόνι, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Wayfarer Studios» και άλλοι, συμμετείχαν σε «ένα προσεκτικά σχεδιασμένο, συντονισμένο και με πόρους σχέδιο αντιποίνων για να φιμώσουν την ίδια και άλλους από το να μιλήσουν». Η κακομεταχείριση στο πλατό περιελάβανε (όπως αναφέρεται στην αγωγή), σχόλια του Μπαλντόνι για τo σώμα της Μπλέικ Λάιβλι και άλλων γυναικών στο πλατό.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη της καταγγελία, που έγινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια, η Μπλέικ Λάιβλι κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά και ότι καλλιέργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα της ταινίας τους «It Ends With Us». Εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Blake Lively files formal lawsuit against It Ends with Us co-star Justin Baldoni https://t.co/6QWTHZIcQP — Yahoo Entertainment UK (@YahooEntsUK) January 1, 2025

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι μήνυσε τους New York Times

Την ίδια στιγμή που η Μπλέικ Λάιβλι προχώρησε στην κατάθεση επίσημη μήνυσης κατά του Μπαλντόνι, εκείνος κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή παραβίαση ιδιωτικής ζωής κατά των Νew York Times. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, η καταγγελία υποστηρίζει ότι οι New York Times βασίστηκαν σε «επιλεγμένες» και τροποποιημένες επικοινωνίες, με λεπτομέρειες «απηλλαγμένες από το απαραίτητο πλαίσιο και σκόπιμα συνδυασμένες» για να «παραπλανήσουν».

Υπενθυμίζουμε ότι το ρεπορτάζ στους New York Times, με τίτλο «We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine», που γράφτηκε από τρεις δημοσιογράφους, αναφερόταν στους ισχυρισμούς της ηθοποιού για σεξουαλική παρενόχληση από τον Μπαλντόνι και την εκστρατεία για να «αμαυρώσει» τη φήμη της. Μέσα στο άρθρο, υπήρχαν μηνύματα και email μεταξύ του Μπαλντόνι και της Μελίσσα Νέιθαν - της ειδικού επί διαχείρισης κρίσεων, που είχε αναλάβει και τον Τζόνι Ντεπ κατά τη διάρκεια της δίκης του με την Άμπερ Χερντ.

Ωστόσο, η μήνυση του Μπαλντόνι ισχυρίζεται ότι οι συζητήσεις που δημοσιεύουν οι Times αφαιρέθηκαν από «κρίσιμο πλαίσιο» για την ερμηνεία τους. Ο Μπράιαν Φρίντμαν, ο δικηγόρος του ηθοποιού, είπε σε μια δήλωση στο «Good Morning America» ότι οι NYT «στριμώχτηκαν από τις επιθυμίες και τις ιδιοτροπίες δύο ισχυρών "άθικτων" ελίτ του Χόλιγουντ, αδιαφορώντας για τις δημοσιογραφικές πρακτικές και την ηθική που κάποτε άρμοζαν στη σεβαστή εφημερίδα, χρησιμοποιώντας επεξεργασμένα και χειραγωγημένα κείμενα και παραλείποντας σκόπιμα κείμενα που αμφισβητούν την οπτική που επέλεξαν».