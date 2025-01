Μπρουκ Σιλντς: «Δεν είμαι λιγότερο φιλόδοξη επειδή μεγαλώνω. Αντίθετα, είμαι περισσότερο, γιατί νιώθω ότι το αξίζω»

Η Μπρουκ Σιλντς, μιλώντας στο US Weekly, υποστήριξε ότι υπάρχει η αντίληψη πως οι γυναίκες είναι δυστυχισμένες όσο μεγαλώνουν, επειδή έτσι τους λένε οι άλλοι

Η Μπρουκ Σιλντς πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της προσπαθώντας να είναι το «καλό παιδί». Και αυτό, της στοίχησε, καθώς χρειάστηκε χρόνο και προσωπική προσπάθεια για να μάθει να αποδέχεται τον εαυτό της, στην ολότητά του. «Πέρασα πάρα πολύ καιρό υποτιμώντας τον εαυτό μου, τον έκανα να φαίνεται τόσο "μικρό", ώστε να μη μοιάζω απειλητική. Όταν το κάνεις για αρκετό καιρό, αρχίζεις, κατά κάποιον τρόπο, να το πιστεύεις. Αυτός είναι ο κίνδυνος», είχε πει πιο παλιά.

Μεγαλώνοντας, η Μπρουκ Σιλντς συνειδητοποίησε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τη φωνή της περισσότερο. Αυτή η φωνή ήταν και ο εσωτερικός της κόσμος, που τη βοήθησε να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, καθώς μεγάλωνε. Την άνοιξη, κλείνει τα 60 και, όπως γράφει στο νέο της βιβλίο «Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman», «ξεκίνησα να παρατηρώ ότι οι αντιλήψεις των γύρω μου για εμένα δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που σκεφτόμουν εγώ για τον εαυτό μου. Ο κλάδος μου δεν με δέχτηκε σε αυτή την ηλικία, με τον ίδιο ενθουσιασμό που περίμενα. Ένιωσα σαν να μου λένε "πρέπει να σταματήσεις τον χρόνο ή να τον αντιστρέψεις"». Γιατί το να γερνάς, δεν αρέσει στο Χόλιγουντ.

«Όσο περισσότερο περιμένουν από μένα να είμαι αόρατη, να μην έχω απαιτήσεις ή να εξαφανίζομαι ώστε να μπορώ να παγώσω στον χρόνο ως μια συγκεκριμένη νεότερη εκδοχή της Μπρουκ Σιλντς, τόσο πιο ολοκληρωμένα σκοπεύω να σταθώ όρθια και να καταλάβω χώρο ως η γυναίκα που είμαι τώρα», γράφει επίσης στο βιβλίο της.

Η ίδια, μιλώντας στο US Weekly, υποστήριξε ότι υπάρχει η αντίληψη πως οι γυναίκες είναι δυστυχισμένες όσο μεγαλώνουν, επειδή έτσι τους λένε οι άλλοι. «Η γήρανση έχει τα μειονεκτήματά της, αλλά έχει σημασία ότι δεν κυνηγάμε πια κάτι. Δεν χρειάζεται να σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω παιδιά σε κάποια ηλικία, ότι πρέπει να παντρευτώ, να τελειώσω το κολλέγιο. Όλες αυτές τις δεκαετίες προσπαθούσαμε απλά να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και τώρα απλά υπάρχει μια μετατόπιση», τόνισε. «Δεν σημαίνει ότι επειδή μεγαλώνω είμαι λιγότερο φιλόδοξη. Αν μη τι άλλο, είμαι περισσότερο, γιατί νιώθω ότι το αξίζω. Ακόμα φοβάμαι, είμαι νευρική ή νιώθω ότι δεν είμαι αρκετά καλή. Αλλά ακόμα αναγκάζω τον εαυτό μου να συνεχίσει», δήλωσε η Μπρουκ Σιλντς.