Οι ευχές του Μπαράκ Ομπάμα στη Μισέλ μετά τις φήμες για χωρισμό: "Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου"

Οι φήμες για κρίση στον γάμο του Μπαράκ με τη Μισέλ Ομπάμα συνεχίζουν να κάνουν τον γύρο του κόσμου, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις.

Όμως, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να βάλει τέλος στην αναστάτωση, με μια δημόσια δήλωση γεμάτη αγάπη και θαυμασμό για τη σύζυγό του, Μισέλ, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Σε μια σπάνια, αλλά χαρακτηριστική επίδειξη τρυφερότητας, ο Μπαράκ Ομπάμα ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το παρακάτω μήνυμα -απάντηση στις φήμες.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2025