Η Μπέλα Χαντίντ έφερε το καλοκαίρι - Οι φωτογραφίες με μαγιό στα χιόνια

Η Μπέλα Χαντίντ φόρεσε το κατακόκκινο μπικίνι της και πόζαρε με στιλ στο χιόνι

Η Μπέλα Χαντίντ δεν σταματά να μας εκπλήσσει - ευτυχώς ευχάριστα. Αυτή τη φορά, το μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο IG μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει λες και βγήκε από catwalk της Victoria’s Secret. Μπορεί να μην φοράει ψηλοτάκουνα παπούτσια ή φτερά στην πλάτη, όμως το κατακόκκινο μπικίνι της, επαναφέρει στη μνήμη μας στιγμές της από το δημοφιλές fashion show.

Ακολουθώντας το trend της εποχής (σ.σ να ποζάρεις με εσώρουχα/μαγιό στο χιόνι), η Μπέλα Χαντίντ βγήκε έξω και φωτογραφήθηκε με στιλ, έχοντας ως φόντο το χιονισμένο τοπίο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν αποτέλεσαν σε καμία περίπτωση εμπόδιο στην επιθυμία της.

Στις συνολικά δέκα φωτογραφίες που ανήρτησε, η Μπέλα Χαντίντ αλλάζει συνεχώς πόζα, δείχνοντάς μας το ασορτί με το μπικίνι της μαντίλι. Η ίδια φαινόταν πολύ άνετη με το κρύο, άλλωστε ως μοντέλο είναι εξοικειωμένη με τις απαιτητικές συνθήκες φωτογράφισης.

Η Μπέλα Χαντίντ θέλησε με αυτόν τον τρόπο να προωθήσει την Orebella, την εταιρεία καλλυντικών που ίδρυσε, ανακοινώνοντας πως στις επόμενες παραγγελίες θα δοθεί δώρο το συγκεκριμένο μεταξωτό μαντίλι, ώστε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Οι διαδικτυακοί φίλοι της ενθουσιάστηκαν με το post της, συνεπώς μάλλον πέτυχε τον στόχο της.

