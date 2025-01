Η Σάρον Στόουν δεν είναι απλώς μια ηθοποιός. Έχει βασιλικές ρίζες και το έμαθε μόλις χθες

Η Σάρον Στόουν έμεινε άναυδη, ακούγοντας τον παρουσιαστή της εκπομπής «Finding Your Roots» να μιλάει για το παρελθόν της

Αντιμέτωπη με μια απρόσμενη έκπληξη ήρθε η Σάρον Στόουν καλεσμένη στην εκπομπή «Finding your roots». Η ηθοποιός αποδέχτηκε την πρόκληση να μάθει για τις ρίζες της και όσα άκουσε, σίγουρα δεν είχαν περάσει ποτέ από το μυαλό της. Πέρα, λοιπόν, από μια σπουδαία επαγγελματίας με διεθνή καριέρα, μητέρα, σύντροφος και γυναίκα, η Σάρον Στόουν ανακάλυψε πως έχει βασιλικές ρίζες.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής Χένρι Λούις Γκέιτς ξεδίπλωσε το κουβάρι της ζωής της - πριν από τη γέννησή της - και της μετέφερε πως έχει συγγένεια με ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας. Η Σάρον Στόουν έχασε τα λόγια της και τον παρακολουθούσε έκπληκτη. «Ο Καρλομάγνος είναι ο 38ος προπάππους σας. Ήταν κακός τύπος. Ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία, φυσικά, και ουσιαστικά δημιούργησε τη σύγχρονη Ευρώπη, με ισχυρή θέληση», ακούγεται να λέει ο οικοδεσπότης της εκπομπής, με την ηθοποιό να τον ακούει ούσα συγκλονισμένη.

Sharon Stone was stunned to learn she’s related to King Charlemagne in "Finding Your Roots." https://t.co/9a53zMMdDA

— TODAY (@TODAYshow) January 29, 2025